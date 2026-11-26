Tragedia w Dobroniu. Nastolatkowie przez ponad pięć miesięcy znęcali się nad bezdomnym Tomaszem D.

43-letni Tomasz D. po utracie dachu nad głową trafił do Dobronia w województwie łódzkim. Początkowo przygarnęli go pod swój dach mieszkańcy, ale później mężczyzna postanowił żyć na własnych zasadach. Noce spędzał w opuszczonym budynku dawnej piekarni, a za dnia podejmował dorywcze zajęcia lub prosił przechodniów o datki pieniężne.

W pewnym momencie bezdomny stał się celem ataków ze strony pięciu nastolatków w wieku od 15 do 18 lat. Przez ponad pięć miesięcy mężczyzna był regularnie bity i gwałcony.

- W okresie od maja do 8 października 2024 roku znęcali się ze szczególnym okrucieństwem i bez żadnego powodu nad bezdomnym mężczyzną - mówi prokurator Jolanta Szklinik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

- Zachowania oskarżonych był nacechowane okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie pokrzywdzonego oraz jego długotrwałe maltretowanie. 43-letni pokrzywdzony wielokrotnie został ciężko pobity, pozbawiany wolności, zmuszany do obcowania płciowego, a nastolatkowie swoje czyny nagrywali telefonami komórkowymi. Zachowania te świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, całkowitym braku empatii oraz zobojętnieniu na ludzkie cierpienie - wyjaśnia prokurator.

Do najbrutalniejszego ataku doszło 8 października 2024 roku, po którym skatowany mężczyzna trafił do szpitala.

- Nastolatkowie zastosowali skrajną przemoc kontrolowaną, bestialsko bijąc pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, w szczególności głowy. W wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych zmarł, pomimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej - dodaje prokurator Szkilnik.

Proces w Sądzie Okręgowym w Sieradzu. Czterech oskarżonych odpowiada jak dorośli

Bezpośrednio po zdarzeniu służby zatrzymały wszystkich pięciu sprawców. Najmłodszy z nich, mający 15 lat, stanie przed Sądem Rodzinnym. Trzej kolejni w momencie popełnienia czynu mieli ukończone 17 lat, dlatego objęto ich aktem oskarżenia, podobnie jak jednego 16-latka, który decyzją sądu może odpowiadać jak osoba dorosła.

W czwartek, 26 listopada, w Sądzie Okręgowym w Sieradzu rozpoczął się proces i cała czwórka zasiadła na ławie oskarżonych. Wszystkim przedstawiono zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem. Ponadto dwóch z nich oskarżono o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a trzech o doprowadzenie do obcowania płciowego.

Ze względu na wiek oskarżonych sąd nie może wymierzyć im kary dożywocia, a za zbrodnię zabójstwa grozi im do 25 lat pozbawienia wolności.

Z uwagi na skrajnie drastyczny charakter sprawy postępowanie toczy się z całkowitym wyłączeniem jawności. Zgodnie ze wstępnymi założeniami wyrok może zapaść w pierwszym kwartale przyszłego roku.

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