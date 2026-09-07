43-letni bezdomny torturowany i zamordowany. Grupa nastolatków wykorzystywała pana Tomasza

Detale tej makabrycznej zbrodni budzą przerażenie nawet u najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Tragedia rozegrała się na terenie gminy Dobroń w województwie łódzkim. Jak ustalili śledczy pracujący nad sprawą, koszmar 43-letniego mężczyzny w kryzysie bezdomności trwał nieprzerwanie przez kilka miesięcy. Zgromadzone materiały dowodowe wskazują, że oprawcy dręczyli swoją ofiarę prawdopodobnie od maja do października 2024 roku. Sieradzka Prokuratura Okręgowa przesłała już do właściwego sądu akt oskarżenia, którym objęto czterech sprawców w wieku od 15 do 18 lat w momencie popełniania przestępstwa. Młodzi ludzie natknęli się na pana Tomasza całkowicie przypadkowo, w najtrudniejszym okresie jego egzystencji. Postanowili wykorzystać jego dramatyczne położenie w niezwykle brutalny i potworny sposób, nie mając dla niego jakiejkolwiek litości, co wstrząsnęło lokalną społecznością.

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Śmiertelne pobicie w Dobroniu. Nastolatkowie skatowali bezdomnego

Pan Tomasz od pewnego czasu mierzył się z kryzysem bezdomności. Jego wędrówka w poszukiwaniu schronienia dobiegła końca właśnie w gminie Dobroń, gdzie postanowił się zatrzymać, choć nie ustalono jednoznacznie jego wcześniejszego miejsca pochodzenia. Początkowo pomocną dłoń wyciągnęła do niego lokalna rodzina, jednak wsparcie to miało charakter wyłącznie doraźny. Ostatecznie 43-latek nie zdołał ustabilizować swojej sytuacji zawodowej i mieszkaniowej, przez co był zmuszony do życia na ulicy. Jak podał „Super Express”, schronienia szukał w starych budynkach dawnej piekarni oraz innych opuszczonych obiektach. Dnie spędzał na wykonywaniu drobnych prac dorywczych lub prosił napotkane osoby o wsparcie finansowe na najpotrzebniejsze posiłki. Pewnego wieczoru, gdy przygotowywał się do snu, do jego kryjówki wtargnęła czwórka nastolatków, z którymi samotny mężczyzna nie miał absolutnie żadnych szans w obronie. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, Jolanta Szkilnik, poinformowała oficjalnie, że do aktów znęcania dochodziło w pustostanach na terenie Dobronia regularnie od maja aż do 8 października 2024 roku.

„– Nastolatkowie byli wówczas w wieku od 15 do 18 lat. Znęcali się nad bezdomnym mężczyzną ze szczególnym okrucieństwem i bez żadnego powodu – przekazała prokurator Jolanta Szkilnik. – Zachowania oskarżonych były nacechowane okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie pokrzywdzonego oraz jego długotrwałe maltretowanie – dodawała.” Szeroko zakrojone śledztwo dowiodło, że 43-latek doświadczył brutalnych pobić, był przetrzymywany wbrew swojej woli oraz padł ofiarą przemocy seksualnej, a sprawcy rejestrowali te dramatyczne chwile za pomocą telefonów. Zabezpieczone przez policjantów pliki wideo stanowią teraz kluczowy materiał dowodowy, co drastycznie ogranicza możliwości skutecznej obrony oskarżonych. W całej tej tragicznej sytuacji pewnym pocieszeniem pozostaje fakt, że sprawcy nie unikną odpowiedzialności za swoje czyny.

Przedstawicielka sieradzkiej prokuratury zaznaczyła, że to właśnie 8 października 2024 roku doszło do ostatecznej eskalacji okrucieństwa ze strony młodych oprawców. „– Nastolatkowie zastosowali wówczas skrajną przemoc kontrolowaną, bestialsko bijąc pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, a w szczególności głowy, do tego stopnia, że w wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych zmarł, pomimo udzielonej pomocy medycznej – podkreśliła prokurator Szkilnik.”

Służby nie chcą zdradzać szczegółów na temat tego, w jaki sposób zbrodnia wyszła na jaw, jednak po śmierci 43-latka – do którego wezwano medyków lub który sam dotarł do placówki zdrowia – natychmiast rozpoczęto dochodzenie wyjaśniające przyczyny jego rozległych urazów. Wnikliwe badanie zabezpieczonych śladów, przeglądanie zapisów z kamer oraz przesłuchania świadków skierowały policję prosto do podejrzanych młodzieńców. Konfiskata urządzeń mobilnych ostatecznie potwierdziła ich udział w zbrodni. Filmy zachowane w pamięci telefonów ukazały przerażającą skalę ich bestialstwa.

Lokalna społeczność w rozmowie z „Super Expressem” nie kryła głębokiego zaskoczenia. „– To byli przecież normalni chłopcy – dziwią się mieszkańcy, którzy rozmawiali z reporterami „Super Expressu”. – Nie słyszeliśmy do tej pory o nich nic złego – podkreślali.” Śledczy zwracają jednak uwagę, że za maską poprawnego funkcjonowania w społeczeństwie kryło się ogromne zepsucie moralne. Sprawcy nie poprzestali na samym zadawaniu bólu, ale cynicznie dokumentowali swoje zachowania na nagraniach. „- Zachowania te świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, całkowitym braku empatii oraz zobojętnieniu na ludzkie cierpienie – mówi prokurator Jolanta Szkilnik.”

Nastolatkowie z Dobronia staną przed sądem. Szokujące okrucieństwo wobec pana Tomasza

W momencie przekazania do sądu aktu oskarżenia wszyscy podejrzani byli już osobami pełnoletnimi. Kiedy dochodziło do tragicznych wydarzeń, trzech z nich miało ukończone 17 lat, co z automatu pozwalało na sądzenie ich jak dorosłych, natomiast czwarty był poniżej tego progu i z reguły odpowiadałby w sądzie rodzinnym. Ze względu na drastyczny charakter zbrodni i jej ogromną szkodliwość, podjęto decyzję, że nawet najmłodszy sprawca zasiądzie na ławie oskarżonych w ramach standardowego procesu karnego. Prokurator Jolanta Szkilnik z całą stanowczością zaznaczyła, że sprawcy byli w pełni świadomi swoich działań i potrafili kierować swoim postępowaniem. W świetle prawa oznacza to całkowitą poczytalność oskarżonych w momencie dokonywania przestępstwa.

Sformułowany akt oskarżenia precyzuje listę zarzutów przypisanych poszczególnym sprawcom. Cała czwórka usłyszała zarzuty okrutnego znęcania się nad ofiarą oraz spowodowania ciężkich obrażeń ciała, przy czym dwóm z nich postawiono dodatkowo zarzut brutalnego morderstwa. Trzech młodych mężczyzn będzie również tłumaczyć się przed sądem z przestępstw na tle seksualnym, jakich dopuścili się na 43-latku. Sprawa najmłodszego sprawcy znajdzie swój finał także w odrębnym postępowaniu prowadzonym przez Sąd Rodzinny. Śledczy ujawnili ponadto wątek narkotykowy, gdyż jednemu z chłopców udowodniono posiadanie marihuany, a innemu jej udostępnianie. Decyzją wymiaru sprawiedliwości trzej oprawcy trafili do tymczasowego aresztu, podczas gdy wobec czwartego zastosowano łagodniejsze środki zapobiegawcze. Z uwagi na obostrzenia prawne dotyczące wieku, grozi im maksymalnie ćwierć wieku za kratami, bez możliwości orzeczenia dożywocia.

Przedstawiciele prokuratury poinformowali, że w toku czynności podejrzani usilnie starali się minimalizować swój udział w zdarzeniach. Wcześniej nie figurowali w rejestrach karnych. Młodzieńcy zapomnieli najwyraźniej o obciążających ich nagraniach wideo, które staną się teraz kluczowym filarem aktu oskarżenia przed obliczem sądu. Społeczeństwo domaga się sprawiedliwości za tę bestialską zbrodnię. Internauci żywo komentujący doniesienia medialne uważają sprawców za niezwykle niebezpiecznych. „– Tacy młodzi i już tak zepsuci. Powinni zgnić w więzieniu. (…) To się nie mieści w głowie, nie mogę sobie tego wyobrazić. (…) Powinna być jak najwyższa kara, nie ma innej opcji – to zaledwie kilka z wielu komentarzy, które pojawiły się w sieci.” Czytelnicy zwracają również uwagę, że młodociani przestępcy prawdopodobnie dopiero w zakładzie karnym zderzą się z bolesnymi konsekwencjami, mając na uwadze brutalne zasady panujące wśród więźniów wobec osób skazanych za przestępstwa seksualne, o ile nie zostaną objęci izolacją ochronną.

W związku z tą bulwersującą sprawą prokuratura wydała apel do społeczeństwa, wzywając do bezwzględnego reagowania na wszelkie przejawy przemocy i niepokojące sygnały w najbliższym otoczeniu. „- Każde zgłoszenie, nawet to anonimowe, jest przez organy ścigania dokładnie sprawdzane i weryfikowane – zapewnia prokurator Jolanta Szkilnik. - Obojętność i milczenie nie daje szansy na przerwanie spirali destrukcji, jaką wprowadza sprawca. Interwencja często jest »pomostem« dla ofiary do wyjścia z sytuacji krzywdzenia. Dlatego warto reagować i zawiadomić policję bądź inne odpowiednie instytucje – przekazano w komunikacie na stronie Prokuratury Okręgowej w Sieradzu”, który został opublikowany 10 sierpnia 2026 r. równolegle z informacjami o skierowaniu aktu oskarżenia.

W czasie powstawania tego tekstu prokuratorskie czynności wciąż miały miejsce, a ze względu na dobro prowadzonego postępowania, dokładniejsze informacje były trzymane w ścisłej tajemnicy przed mediami. Oskarżeni za tę szokującą zbrodnię mogą spędzić w więzieniu nawet 25 lat. Cała procedura sądowa potrwa najpewniej jeszcze wiele miesięcy, zanim zapadną prawomocne rozstrzygnięcia w sprawie morderstwa bezdomnego.