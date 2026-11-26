Piotrków Trybunalski. 15-latek nagrał znęcanie się nad kotem

W środę, 25 listopada, organizacja prozwierzęca Wibrys opublikowała w mediach społecznościowych nagranie z udziałem nastoletniego chłopaka. Widać na nim, jak bije on kota pięścią, rzuca nim, a następnie ponownie zadaje zwierzęciu ciosy, rejestrując wszystko telefonem komórkowym.

Przyczyną agresji młodego człowieka miało być to, że kot załatwił się na podłodze obok łóżka, co wywołało u nastolatka gwałtowną reakcję.

„Z posiadanych przez nas informacji wynika, że osoba ta ma na imię Kacper M. i uczęszcza do Budowlanki, ZSP nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Policja została już poinformowana. Sprawa została również zgłoszona do Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim. Działamy wspólnie żeby namierzyć tego zwyrodnialca!” - informowała organizacja prozwierzęca Wibrys.

Policja zatrzymała 15-latka w szkole w Piotrkowie Trybunalskim

Służby zareagowały od razu po otrzymaniu nagrania. Funkcjonariusze udali się do szkoły ponadpodstawowej, do której uczęszcza 15-letni mieszkaniec Piotrkowa Trybunalskiego, i na miejscu zatrzymali ucznia.

„W miejscu zamieszkania nastolatka przeprowadzone zostały czynności procesowe. Decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii wszystkie zwierzęta, dwa koty i dwa psy, znajdujące się pod tym adresem zostały zabezpieczone. Po wykonaniu niezbędnych czynności z udziałem nieletniego, 15-latek został zwolniony do domu” - przekazała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Policjantka poinformowała też, że po zebraniu wszystkich materiałów sprawa zostanie skierowana do dalszego rozpoznania przez III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Nadzór nad postępowaniem obejmie także Prokuratura Rejonowa w Piotrkowie Trybunalskim.

Osobie dorosłej za znęcanie się nad zwierzęciem grozi do 3 lat pozbawienia wolności, a w przypadku działania ze szczególnym okrucieństwem kara wynosi od 3 miesięcy do 5 lat. Wobec nieletnich przepisy nie przewidują bezwzględnego więzienia, dlatego sąd może orzec środki wychowawcze albo poprawcze.

Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim i Wibrys o stanie kotów

Jak przekazały organizacja prozwierzęca Wibrys oraz Schronisko dla zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim, odebrane zwierzęta znajdują się w dobrym stanie.

„Kotki przeszły kompleks badań oraz RTG. Na prześwietleniu nie widać złamań ani pęknięć. Ogólny stan fizyczny oceniony został na dobry. A psychiczny? Tu już pozostawiamy bez komentarza…” – przekazała organizacja Wibrys.

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Kolejne nagranie z kotem w sieci?

Media donoszą o kolejnym nagraniu opublikowanym w internecie. Według lokalnego portalu trybunalski.pl widać na nim osobę, która kieruje w stronę kota nóż kuchenny. Istnieje podejrzenie, że autorem filmu mógł być ten sam nastolatek, jednak informacja ta nie została jeszcze jednoznacznie potwierdzona.