Do interwencji doszło 24 listopada 2026 roku, gdy aspirant sztabowy Jarosław Sobieszkoda oraz aspirant sztabowy Grzegorz Miazek, dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji, kontrolowali pustostany na terenie Brzezin. W jednym z opuszczonych budynków w powiecie brzezińskim funkcjonariusze zastali 49-letniego bezrobotnego mężczyznę w kryzysie bezdomności. Obiekt był nieogrzewany i pozbawiony warunków do normalnego funkcjonowania.

„Zastane warunki przy panujących ujemnych temperaturach stwarzały zagrożenie dla jego zdrowia. Mundurowi natychmiast wręczyli 49-latkowi suchą i ciepłą kurtkę w ramach dodatkowego okrycia i ochrony przed mrozem. Wcześniej policjanci powiadomili o sytuacji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, którego pracownicy socjalni zaoferowali mężczyźnie doraźne wsparcie” – przekazują przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Łodzi.

Funkcjonariusze wiedzieli, że doraźne wsparcie nie rozwiąże problemu na stałe, dlatego kluczowa okazała się determinacja i szczera chęć podjęcia zatrudnienia przez samego 49-latka. Widząc takie nastawienie, aspirant sztabowy Jarosław Sobieszkoda skontaktował mężczyznę z jednym z brzezińskich przedsiębiorców, aby pomóc mu w znalezieniu zajęcia.

„Właściciel firmy zaoferował mężczyźnie pomoc w postaci zatrudnienia przy pracach dorywczych, deklarując jednocześnie możliwość zapewnienia mężczyźnie w niedalekiej przyszłości zakwaterowania w godnych warunkach bytowych. Dzięki szybkiej reakcji i ludzkiej empatii, 49-latek otrzymał nie tylko ochronę przed zimnem, ale przede wszystkim szansę na godne warunki życia i wyjście z kryzysu bezdomności” – informują mundurowi.

Z uwagi na niskie temperatury policjanci apelują do mieszkańców o czujność i empatię wobec potrzebujących. Na ryzyko wychłodzenia organizmu narażone są nie tylko osoby w kryzysie bezdomności, ale również przebywający na zewnątrz nietrzeźwi, a także osoby samotne, schorowane i seniorzy. Służby proszą, by nie przechodzić obojętnie obok ludzi leżących na ławkach, przystankach, klatkach schodowych czy przebywających w nieogrzewanych pomieszczeniach.

„Wystarczy jeden telefon pod numer alarmowy 112, aby na miejsce skierowano patrol, który sprawdzi sytuację i udzieli niezbędnej pomocy. Każde zgłoszenie jest natychmiast weryfikowane, a nasza reakcja może uratować czyjeś życie” – zaznaczają służby w komunikacie.

Miejsca, w których przebywają osoby potrzebujące pomocy, można zgłaszać także przez aplikację Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając w niej odpowiednią kategorię.

„Warto także zainteresować się losem sąsiadów, którzy z racji podeszłego wieku lub trudności życiowych mogą potrzebować opału, ciepłego posiłku czy wsparcia instytucji pomocowych. Nasza wrażliwość i gotowość do pomocy nic nie kosztują, a w okresie zimowym mają wartość najwyższą” – podsumowują funkcjonariusze z KWP w Łodzi.

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