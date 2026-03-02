Młoda kobieta zginęła na strzeżonym osiedlu. Wstrząsające ustalenia prokuratury

Brutalne odkrycie przy ulicy Browarnej

Makabrycznego odkrycia dokonano w piątek, 27 lutego. W jednym z lokali na terenie zamkniętego, prestiżowego osiedla w Tomaszowie Mazowieckim natrafiono na zwłoki 25-letniej kobiety. Funkcjonariusze natychmiast zabezpieczyli teren i rozpoczęli intensywne poszukiwania osoby podejrzewanej o dokonanie tego czynu. Przez cały weekend służby zachowywały milczenie, nie udzielając mediom żadnych informacji na temat szczegółów tej zbrodni, powołując się na dobro śledztwa.

Zatrzymany 22-latek

Sytuacja zmieniła się w poniedziałek, 2 marca, kiedy Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim pierwsze informacje w tej sprawie. Potwierdzono ujęcie domniemanego mordercy oraz zdradzono pierwsze ustalenia dochodzeniowe. Rzecznik prasowy prokuratury, Dorota Mrówczyńska, w wypowiedzi dla Radia Eska wyjawiła drastyczne kulisy zdarzenia. Agresorem okazał się 22-letni mężczyzna, który zaatakował ofiarę ostrym narzędziem.

„Doszło do zatrzymania sprawcy, którym jest 22-letni mężczyzna. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że do zabójstwa doszło przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, którym to sprawca zadawał ciosy pokrzywdzonej w okolice szyi”

Obecnie postępowanie mające na celu pełne wyjaśnienie okoliczności śmierci 25-latki prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim.

Zabójstwo na Olszy w Dzień Niepodległości