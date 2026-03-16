Dramat pod Zgierzem. Wtargnęli do domu i porwali 8-letniego chłopca! Jego babcię obezwładnili gazem

Dramat pod Zgierzem. Para porwała 8-latka

Dramat rozegrał się wieczorem w piątek, 13 marca. - Do domu w miejscowości pod Zgierzem wtargnęły dwie osoby, które wybiły szybę w drzwiach tarasowych, a następnie siłą próbowały zabrać 8-latka. Wobec 62-letniej kobiety, pod opieką której znajdował się chłopiec, agresorzy użyli gazu pieprzowego, a następnie zabrali dziecko i odjechali w kierunku Łodzi - przekazał sierż. sztab. Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.

Wstrząsające ustalenie mundurowych

Na miejscu zdarzenia pracował technik kryminalistyki, który zabezpieczał ślady, a policyjne patrole natychmiast ruszyły na poszukiwania pojazdu, którym odjechali porywacze. Funkcjonariusze otrzymali informację, że jedną z zamieszanych w sprawę osób jest matka porwanego chłopca, która ma ograniczoną władzę rodzicielską.

Funkcjonariusze ustalili jej adres zamieszkania i natychmiast udali się na miejsce. Mieszkanie na Bałutach w Łodzi. To był strzał w dziesiątkę.

8-latek odnaleziony

Gdy mundurowi dotarli na łódzkie osiedle, przy użyciu siły dostali się do mieszkania. Odnaleźli tam przestraszonego chłopca wraz z 41-letnią matką i 50- letnim mężczyzną. - 8-latek, do czasu przekazania opiekunowi prawnemu został objęty pomocą policyjnego psychologa, a następnie wrócił bezpiecznie pod opiekę babci - poinformował sierż. sztab. Arcimowicz.

Agresorzy trafili do policyjnej celi. Usłyszeli już zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

6