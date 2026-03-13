Zmieniał wygląd i adresy przez 14 lat. Policjanci szukali go od 2012 roku

Zatrzymanie 44-latka poszukiwanego od lat

Od 2012 roku skutecznie wymykał się organom ścigania. Teraz jednak najbliższy czas spędzi za kratami. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego VIII Komisariatu Policji w Łodzi przez 14 lat szukali 44-latka. Wydano za nim aż sześć decyzji prawnych, w tym pięć listów gończych oraz jedno zarządzenie łódzkiej prokuratury.

Mężczyzna wielokrotnie łamał prawo. Przez ponad dekadę skutecznie ukrywał się przed policją, ciągle zmieniając adresy zamieszkania, a nawet zmieniając swój wygląd, by utrudnić identyfikację.

- Prowadzone z dużą determinacją czynności sprawdzające i skrupulatna analiza wszelkich poszlak i informacji doprowadziły łódzkich kryminalnych do ustalenia pod jakim adresem obecnie ukrywa się poszukiwany. Kiedy 12 marca 2026 roku, stróże prawa podjechali pod wytypowany przez siebie adres, po krótkiej obserwacji zauważyli jak szukany przez nich 44-latek wychodzi z mieszkania - informuje aspirant Kamila Sowińska z łódzkiej policji.

Zaskoczony 44-latek podał dane brata

Mundurowi błyskawicznie ruszyli do akcji i obezwładnili zszokowanego 44-latka. W trakcie legitymowania mężczyzna próbował oszukać funkcjonariuszy, podając się za własnego brata. Liczył, że w ten sposób uniknie odsiadki, ale jego plan szybko legł w gruzach. Policjanci przeszukali jego lokum i znaleźli prawdziwy dowód osobisty.

Po załatwieniu niezbędnych procedur, zatrzymany trafił do aresztu. Decyzją wymiaru sprawiedliwości kolejne lata spędzi w zakładzie karnym, gdzie odbędzie karę za popełnione przestępstwa.

Finałowa gala 10. ogólnopolskiego konkursu "Kreacje-Prowokacje"