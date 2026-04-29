Krwawa masakra na łódzkich Bałutach. 33-latek skatował znajomego łopatą i nożycami

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-04-29 13:52

Jarosław S. (33 l.) z Łodzi bez litości zaatakował swojego znajomego, używając do tego nożyc do drutu, łopaty oraz szklanej butelki. 42-letni Michał W. cudem uniknął śmierci, jednak do końca życia pozostanie osobą niepełnosprawną. Napastnik próbował przekonać śledczych o obronie koniecznej przed ciosem nożem, ale wymiar sprawiedliwości nie dał temu wiary. W środę, 29 kwietnia, zapadł surowy wyrok skazujący sprawcę na niemal ćwierć wieku pozbawienia wolności.

Michał jest inwalidą, bo kolega skatował go nożycami
Michał jest inwalidą, bo kolega skatował go nożycami Michał jest inwalidą, bo kolega skatował go nożycami Michał jest inwalidą, bo kolega skatował go nożycami Michał jest inwalidą, bo kolega skatował go nożycami
Galeria zdjęć 16

Horror w pustostanie na Bałutach. Michał W. bestialsko pobity

Do tej niezwykle brutalnej napaści doszło w kwietniu ubiegłego roku w jednym z pustostanów niedaleko Rynku Bałuckiego przy ulicy Limanowskiego w Łodzi. 42-letni poszkodowany regularnie spędzał czas w tym opuszczonym miejscu, podczas gdy młodszy o dziewięć lat agresor zaglądał tam tylko od czasu do czasu. Niestety, kolejne spotkanie obu mężczyzn zakończyło się prawdziwym dramatem, w wyniku którego starszy z nich otarł się o śmierć.

- Siedziałem i czytałem książkę - wspomina Michał W. - Nagle on wpadł z krzykiem, że ukradłem mu plecak. Chwycił za jakąś butelkę i rozbił mi ją na głowie. Zamroczyło mnie. Dziś w tym miejscu mam dziurę w czaszce. Potem złapał za takie wielkie nożyce i zaczął mnie nimi okładać. To było wiele uderzeń. W ramię, w udo. Później dostałem cios w piszczel, aż usiadłem. Gdy tak siedziałem, chwycił za łopatę i bił mnie od góry w głowę. Próbowałem wstać, ale chrupnęło mi w nodze i upadłem na ziemię. Dalej mnie bił po głowie i plecach. Potem wyszedł - opowiada.

Zmasakrowany 42-latek zaczął z całych sił wołać o ratunek, co ostatecznie usłyszał przechodzący w pobliżu świadek. Widząc zakrwawionego mężczyznę, natychmiast wezwał karetkę pogotowia. W momencie przybycia służb ratunkowych Michał W. zachowywał jeszcze świadomość, jednak jego stan pogarszał się z minuty na minutę. Mężczyzna trafił ostatecznie na oddział intensywnej terapii łódzkiego szpitala im. Kopernika, gdzie specjaliści stoczyli udaną walkę o jego życie, diagnozując wcześniej złamania obu rąk, nogi oraz bardzo rozległe urazy czaszki.

Sąd w Łodzi wydaje wyrok. Jarosław S. skazany za usiłowanie zabójstwa

Agresor wpadł w ręce organów ścigania już dobę po tych makabrycznych wydarzeniach, niedaleko samego miejsca zbrodni. W styczniu bieżącego roku mężczyzna usiadł na ławie oskarżonych, odpowiadając za próbę pozbawienia życia. Od samego początku odrzucał zarzuty, kategorycznie twierdząc, że wyłącznie bronił się przed atakiem z użyciem ostrego narzędzia, który rzekomo miał zainicjować sam poszkodowany.

Sędziowie analizujący tę sprawę uznali tłumaczenia 33-latka za całkowicie niewiarygodne i sprzeczne ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Ostatecznie wymierzono mu karę 22 lat pozbawienia wolności za usiłowanie zabójstwa w zamiarze ewentualnym. Zgodnie z terminologią prawniczą oznacza to, że sprawca zadając tak brutalne ciosy, w pełni akceptował możliwość uśmiercenia swojej ofiary. Uzasadnienie decyzji przedstawiła sędzia Karolina Paszkowska-Masłowska.

- Gdyby działał w zamiarze bezpośrednim zabójstwa, to miał okazję, by ten zamiar zrealizować, opuścił jednak pomieszczenie, w którym doszło do zdarzenia - tłumaczyła sędzia Karolina Paszkowska-Masłowska.

Niezwykle surowy wymiar kary podyktowany był w dużej mierze bogatą kartoteką kryminalną oskarżonego łodzianina. Jak podkreśliła sędzia Paszkowska-Masłowska, zachowanie sprawcy wskazywało na głęboką demoralizację.

- Był wcześniej karany również za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu, działał w warunkach multirecydywy, a tego czynu dopuścił się krótko po opuszczeniu zakładu karnego - mówiła sędzia Paszkowska-Masłowska.

Warto na koniec zaznaczyć, że obecny wyrok sądu pierwszej instancji nie jest jeszcze prawomocny.

Michał jest inwalidą, bo kolega skatował go nożycami
Galeria zdjęć 16
