Centrum Łodzi, ale bez miejskiego zgiełku? To miejsce pokazuje, że da się to połączyć [ZDJĘCIA]

To tam powstały Apartamenty Dębowa - inwestycja zlokalizowana w centrum Łodzi, w sąsiedztwie alei stuletnich dębów. W tym przypadku zieleń nie jest tylko estetycznym dodatkiem. Ona realnie wpływa na odbiór tego miejsca. Daje cień, filtruje światło, uspokaja przestrzeń i sprawia, że okolica ma bardziej kameralny charakter. Hasło „NATURAlnie, że w Centrum” można potraktować jak marketingowy skrót, ale akurat tutaj dobrze oddaje klimat tej lokalizacji.

To również ważny projekt dla Epol Holding. Inwestycja miała charakter pokazowy, z podwyższonym standardem i dużą dbałością o detale, które zyskują znaczenie dopiero wtedy, gdy naprawdę zaczyna się z nich korzystać. Nie tylko w mieszkaniu, ale też w garażu, na klatce schodowej, na patio, w częściach wspólnych czy na tarasach.

Apartamenty Dębowa Łódź. Mieszkania z tarasem w centrum miasta

Całość obejmuje 140 lokali, w tym 134 mieszkania. To skala, która pozwala zachować miejski charakter inwestycji, ale bez efektu anonimowego, przytłaczającego osiedla. Tego typu format coraz częściej trafia dziś w potrzeby mieszkańców, którzy chcą żyć wygodnie, ale niekoniecznie w przestrzeni przypominającej osobne miasteczko.

Jednym z najważniejszych wyróżników Apartamentów Dębowa jest to, że każde z 134 mieszkań ma własną przestrzeń zewnętrzną - taras, balkon lub loggię. Dla jednych to miejsce na poranną kawę, dla innych na przewietrzenie mieszkania, chwilę odpoczynku albo po prostu złapanie oddechu bez wychodzenia z domu. Dziś to już nie luksusowy dodatek, ale element, który dla wielu osób staje się podstawą codziennego komfortu.

Ciekawie wypada też sam układ mieszkań względem stron świata i otoczenia. Od strony ul. Dębowej znajdują się lokale bardziej zanurzone w zieleni, z naturalnym cieniem i miękkim światłem, szczególnie odczuwalnym w sezonie wiosenno-letnim. Z kolei mieszkania od strony ul. Brzozowej są bardziej nasłonecznione, więc mogą przypaść do gustu tym, którzy lubią jaśniejsze wnętrza i dłuższą obecność słońca w mieszkaniu. To nie jest kwestia lepszej czy gorszej strony. Raczej wyboru stylu życia.W inwestycji mocno postawiono również na części wspólne, które nie są wyłącznie dodatkiem do opisu, ale mają realne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Mieszkańcy mają dostęp do bezpiecznego, zamkniętego patio, które daje poczucie odcięcia od ulicy i pozwala po prostu odpocząć. Jest też plac zabaw dla dzieci, rowerownie i wózkownie, a także komórki lokatorskie zlokalizowane na poszczególnych kondygnacjach. To rozwiązanie praktyczne, bo dodatkowa przestrzeń do przechowywania znajduje się bliżej mieszkania, a nie gdzieś daleko w budynku.

Mieszkania w centrum Łodzi. Twój taras na dachu obok parku

Na tym nie koniec. Do dyspozycji mieszkańców oddano także wspólne tarasy na najwyższej kondygnacji, wyposażone w leżaki. To ciekawy balans między prywatnością a wspólnym korzystaniem z przestrzeni. Z jednej strony każdy ma swój balkon, taras lub loggię, z drugiej - może też zmienić perspektywę i odpocząć wyżej, z widokiem.

Nieprzypadkowo dużo uwagi poświęcono też parkowaniu. W miejskich realiach to temat, który szybko pokazuje, czy inwestycja została dobrze przemyślana. Hala garażowa w Apartamentach Dębowa oferuje zarówno standardowe miejsca postojowe, jak i parklifty, czyli system umożliwiający zaparkowanie dwóch aut w przestrzeni jednego miejsca. Rozwiązanie opiera się na niezależnym mechanizmie, w którym platforma zjeżdża pod poziom płyty fundamentowej. To technologia, która zwiększa funkcjonalność bez konieczności powiększania całej przestrzeni garażowej.

Są też detale techniczne, które na pierwszy rzut oka nie robią wielkiego wrażenia, ale po kilku dniach użytkowania okazują się bardzo ważne. Przykład? Brama garażowa z funkcją cichego startu i zamykania, co oznacza mniej hałasu szczególnie rano i wieczorem. Do tego dochodzą rozwiązania poprawiające komfort akustyczny i termiczny, między innymi podwyższona klasa akustyczna drzwi oraz szczelność okien z ciepłym montażem. To właśnie takie rzeczy tworzą różnicę między nowym mieszkaniem a miejscem, w którym naprawdę dobrze się żyje.

W standardzie przewidziano także ogrzewanie z sieci miejskiej, a w mieszkaniach przygotowano gotowe wyprowadzenia do internetu oraz domofon. To elementy, które dla wielu kupujących są dziś po prostu rozsądnym minimum. Mają działać od razu, bez konieczności organizowania wszystkiego samodzielnie po odbiorze lokalu.

Jednym z bardziej nietypowych wyróżników tej inwestycji są także mieszkania na parterze o wysokości około 4 metrów. Taka przestrzeń daje zupełnie inne odczucie wnętrza. Jest więcej światła, więcej oddechu i więcej możliwości aranżacyjnych. Dla części osób to także potencjał do stworzenia niestandardowych rozwiązań we wnętrzu, na przykład z myślą o antresoli.

Lokalizacja pozostaje jednym z najmocniejszych atutów tego miejsca. Apartamenty Dębowa znajdują się przy ul. Dębowej 1 w Łodzi, na rogu ulic Senatorskiej i Dębowej. Do ul. Piotrkowskiej jest około 600 metrów, do Parku Reymonta około 300 metrów, do Ogrodów Geyera około 500 metrów. W odległości około 50 metrów znajduje się Uniwersytet WSB Merito, a około 100 metrów dalej przystanek tramwajowy. To ten typ lokalizacji, w której miasto jest naprawdę blisko, ale jednocześnie nie ma się poczucia mieszkania przy najbardziej hałaśliwej arterii.

Gotowe mieszkania Łódź. Zobacz i odbierz klucze

Ważne jest też to, że inwestycja została ukończona i uzyskała pozwolenie na użytkowanie. Dla kupujących to duża różnica, bo oglądają realny budynek, realne części wspólne i realny standard, a nie tylko zapowiedź z wizualizacji. Dodatkowo projekt był realizowany ze środków własnych, bez kredytu deweloperskiego, co wzmacnia poczucie bezpieczeństwa zakupu.

Z perspektywy Epol Holding to projekt szczególny. Firma, która ma 14 lat doświadczenia i portfolio realizacji w różnych miastach, potraktowała Apartamenty Dębowa jako inwestycję pokazową. W praktyce oznacza to nacisk na jakość części wspólnych, funkcjonalność układów mieszkań, akustykę, przechowywanie, przemyślany garaż, bezpieczne patio i używalne tarasy na dachu. Czyli na wszystko to, co zostaje z mieszkańcem na lata.

To miejsce zaprojektowane z myślą o różnych grupach. Dla rodzin, singli, seniorów i inwestorów. Dla tych, którzy chcą mieszkać w centrum Łodzi, ale nie w centrum hałasu. Dla osób, które cenią zieleń i cień stuletnich dębów, ale nie chcą rezygnować z bliskości Piotrkowskiej, parku i komunikacji miejskiej. I dla tych, którzy wolą kupować tam, gdzie można już zobaczyć gotowy efekt.

