Na świat przyszedł pierwszy w historii Polski orangutan sumatrzański! Cud narodzin w łódzkim zoo

Cud narodzin w łódzkim zoo

Wspaniałe, a jednocześnie niezwykle zaskakujące wieści przekazali pracownicy zoo w Łodzi. Na świat przyszedł pierwszy w historii Polski orangutan sumatrzański! - Mały samiec przyszedł na świat 1 kwietnia - mówi Michał Cichoń, opiekun Orangutanów w Orientarium ZOO Łódź. - Od pierwszych chwil znajduje się pod troskliwą opieką mamy Ketawy, dla której jest to pierwsze potomstwo. Tym bardziej cieszy fakt, że poród przebiegł prawidłowo, a młoda samica wykazuje silne zachowania opiekuńcze i instynkt macierzyński. W pobliżu przebywa również ojciec - Budi, a cała rodzina znajduje się pod stałą opieką zespołu doświadczonych opiekunów i lekarzy weterynarii, którzy czuwają nad ich bezpieczeństwem i dobrostanem - dodaje.

W najbliższych tygodniach opiekunowie będą uważnie monitorować rozwój młodego oraz relacje w grupie rodzinnej. Kluczowe znaczenie ma spokój i komfort matki oraz prawidłowy rozwój malucha. Odwiedzający Orientarium ZOO Łódź mają już możliwość zobaczenia nowego mieszkańca podczas wizyty.

Miasto dumne z nowego mieszkańca

- Łódź ma dziś powód do dumy - mówi Hanna Zdanowska, prezydent miasta. - To ogromna radość dla całej Łodzi i dowód, że nasze zoo jest miejscem o światowym znaczeniu. Jestem dumna z zespołu Orientarium, bo za tym sukcesem stoją wiedza, cierpliwość i codzienna praca ludzi, którzy naprawdę rozumieją, czym jest odpowiedzialna ochrona zagrożonych gatunków – dodaje.

Jedyne takie narodziny w Polsce

W przypadku orangutanów sumatrzańskich każde narodziny mają dziś ogromną wartość. Narodziny orangutana sumatrzańskiego należą dziś do najrzadszych wydarzeń w ogrodach zoologicznych na świecie. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy w światowych ogrodach zoologicznych odnotowano jedynie pięć takich przypadków, przy czym w Europie łódzkie zoo jest jedyne.

W naturze orangutany sumatrzańskie występują wyłącznie na indonezyjskiej wyspie Sumatra, a ich populacja systematycznie maleje. Główne zagrożenia to utrata siedlisk, działalność człowieka oraz nielegalna wycinka lasów.

8

"Żyj długo i szczęśliwie"

Pod wpisem w mediach społecznościowych, informującym o wyjątkowych narodzinach wylała się fala komentarzy. Użytkownicy z entuzjazmem witają nowego mieszkańca zoo.

"Cudna wiadomość, żyj długo i szczęśliwie"

"Gratulacje! Budi ty szelmo! Dobrze się z Ketawą spisaliście! Wszystkiego dobrego dla maleństwa i oby tak dalej!

"To teraz nazwijmy go na cześć najpiękniejszych wydarzeń ostatnich dni ❤️ - Łatwo albo Easy"

"Gratulacje dla naszego Zoo i rodziców oczywiście ❤️❤️.Cieszy mnie każdy maluch, który się u nas rodzi.Risnij zdrowo maluszku❤️❤️❤️,niedługo Cię odwiedzę słodziaku❤️"

