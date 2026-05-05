Sebastian wyszedł z domu i zapadł się pod ziemię. Trop prowadzi na wybrzeże

Rodzina zaginionego 48-latka prosi o pomoc. Nie mają z nim kontaktu od 3 maja

Sebastian Tomaszkiewicz po raz ostatni był widziany 3 maja 2026 roku w Łowiczu. Od tego dnia mężczyzna nie skontaktował się z rodziną ani nie wrócił do domu. Zaniepokojeni bliscy poinformowali służby, co zapoczątkowało policyjną akcję poszukiwawczą.

Śledczy ustalili, że zaginiony może aktualnie przebywać na terenie powiatu kołobrzeskiego. Właśnie tam koncentrują się obecnie działania mające na celu odnalezienie 48-latka.

Rysopis Sebastiana Tomaszkiewicza. Zwróć uwagę na te szczegóły

Służby udostępniły dokładny rysopis zaginionego mężczyzny:

ma około 174-175 centymetrów wzrostu,

jest szczupłej budowy ciała,

jest łysy,

nosi długą, gęstą brodę,

ma niebieskie oczy.

Kiedy widziano go po raz ostatni, miał na sobie długie dżinsowe spodnie oraz ciemną koszulkę.

Ze względu na charakterystyczny wygląd, rozpoznanie 48-latka powinno być stosunkowo proste.

Apel policji z Kołobrzegu o informacje w sprawie zaginionego

Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do mieszkańców powiatu kołobrzeskiego oraz turystów o zwrócenie uwagi na otoczenie. Każdy sygnał może okazać się przełomowy w poszukiwaniach Sebastiana Tomaszkiewicza.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu pod numerami telefonów: 47 78 46 512 lub 47 78 46 511.

Mundurowi zaznaczają, że im szybciej informacja o zaginięciu dotrze do jak największej liczby osób, tym większe są szanse na powodzenie akcji. Jeśli widziałeś tego mężczyznę, nie wahaj się przekazać informacji służbom. Zrozpaczona rodzina i policja czekają na jakikolwiek ślad.

