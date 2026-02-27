Wielka akcja CBZC. Rozbito gang od prania pieniędzy przez kryptowaluty

To jedno z największych uderzeń w cyberprzestępczość finansową w ostatnim czasie. Funkcjonariusze z łódzkiego zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi, zakończyli działalność międzynarodowej grupy przestępczej. Szajka stworzyła rozbudowaną sieć stacjonarnych i internetowych kantorów kryptowalut, które działały na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Cała operacja była koordynowana przez Departament ds. Cyberprzestępczości Prokuratury Krajowej, co świadczy o jej skali i złożoności. Ustalenia śledczych wskazują, że kantory stanowiły kluczowy element wyspecjalizowanego systemu do legalizowania pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł.

Jak działał przestępczy proceder? Od oszustw BLIK do wirtualnych walut

Schemat działania grupy był dobrze przemyślany i opierał się na praniu pieniędzy pochodzących z masowych oszustw finansowych. Środki, które trafiały do legalizacji, były wyłudzane od ofiar za pomocą phishingu oraz popularnych oszustw z wykorzystaniem kodów BLIK. Istotnym źródłem nielegalnych dochodów była również działalność fałszywych centrów telefonicznych, tak zwanych call center, które nakłaniały nieświadome osoby do niekorzystnych inwestycji lub przekazania danych. Następnie brudne pieniądze były błyskawicznie wprowadzane do obiegu przez sieć kantorów, gdzie zamieniano je na kryptowaluty takie jak Bitcoin, Ethereum, XRP oraz Tron, co skutecznie zacierało ślady ich pochodzenia.

Zatrzymania w 6 województwach. 13 osób w rękach policji

Finał tej skomplikowanej sprawy miał miejsce w trzecim tygodniu lutego 2026 roku, kiedy policjanci przeprowadzili zsynchronizowane działania na terenie aż sześciu województw. Do zatrzymań doszło w województwie wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, małopolskim, śląskim oraz pomorskim. W ręce funkcjonariuszy CBZC i Służby Celno-Skarbowej z Wrocławia wpadło łącznie 13 osób w wieku od 23 do 57 lat. Śledczy przeprowadzili blisko 40 przeszukań w mieszkaniach podejrzanych, siedzibach firm oraz biurach rachunkowych, które obsługiwały podmioty zaangażowane w przestępczą działalność, zabezpieczając przy tym obszerny materiał dowodowy.

Poważne zarzuty dla zatrzymanych. Grozi im wieloletnie więzienie

Zatrzymanym członkom grupy przedstawiono łącznie 31 zarzutów karnych, które obrazują skalę ich działalności. Główne zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy na wielką skalę. Dodatkowo podejrzani odpowiedzą karnie z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Prokuratura zastosowała także artykuł 65 kodeksu karnego, co oznacza, że sprawcy uczynili sobie z przestępczej działalności stałe źródło dochodu, co znacznie zaostrza odpowiedzialność karną. Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 10 zatrzymanych najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Miliony w gotówce i setki portfeli kryptowalut. Co zabezpieczyli śledczy?

Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli imponujące aktywa, które pokazują, jak dochodowy był to proceder. Zabezpieczono gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości ponad 2,6 miliona złotych. Ujawniono również gigantyczną infrastrukturę finansową gangu, która obejmowała 131 rachunków w zagranicznych bankach oraz 196 rachunków w instytucjach krajowych. Ponadto śledczy przejęli kontrolę nad 231 portfelami różnych kryptowalut. Materiał dowodowy uzupełniło zabezpieczenie 62 telefonów komórkowych, 42 laptopów i 82 kart płatniczych. Sprawa ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w najbliższym czasie.

Źródło: Policja.pl

