Najpiękniejsze miasto w woj. łódzkim według AI

Są w województwie łódzkim miejsca, które zaskakują, ale według AI tylko jedno łączy monumentalną historię z feerią barw ludowej tradycji. Łowicz to miasto, które zachwyca od pierwszego spaceru – imponującą katedrą, jednym z największych rynków w Polsce i folklorem rozpoznawalnym daleko poza granicami kraju. Niewielkie, a jednocześnie niezwykle ważne na mapie historii Polski.

Miasto prymasów i "Wawel Mazowsza"

Przez stulecia Łowicz należał do arcybiskupów gnieźnieńskich. Był ich rezydencją i jednym z najważniejszych ośrodków kościelnych w Rzeczypospolitej. To właśnie tutaj mieściła się siedziba prymasów Polski - duchownych, którzy w czasach bezkrólewia pełnili funkcję interrexów, czyli zastępowali króla.

Sercem miasta jest Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, nazywana "Wawelem Mazowsza". W jej kryptach spoczywa dwunastu prymasów Polski. Monumentalna bryła świątyni góruje nad okolicą i przypomina, że Łowicz był kiedyś miejscem o znaczeniu ogólnokrajowym, a nie tylko lokalnym.

Co ciekawego w Łowicz? Ten rynek trzeba zobaczyć

Stary Rynek w Łowiczu ma charakterystyczny, trójkątny kształt i należy do największych rynków w kraju. Jego układ urbanistyczny zachował średniowieczny charakter. Kolorowe kamienice, klasycystyczny ratusz i szeroka przestrzeń sprawiają, że to jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc w regionie.

Stolica polskiego folkloru

Nie zapominajmy także, iż Łowicz kojarzy się przede wszystkim z barwami. To właśnie stąd pochodzą słynne łowickie pasiaki - wielokolorowe, pasiasto tkane stroje ludowe, które stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli polskiej kultury ludowej. Tradycja ta jest wciąż żywa, a podczas uroczystości Bożego Ciała mieszkańcy zakładają regionalne stroje, tworząc widowisko przyciągające turystów i fotografów z całej Polski.