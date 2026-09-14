Zasztyletował 22-latkę przed dyskoteką. Co Marcin ma w głowie?! "Zrobiłem to, co było trzeba"

Tragiczny finał weekendu w Łodzi. 22-letnia Alicja planowała ślub

Ciemnowłosa 22-latka miała jasno sprecyzowane plany na przyszłość i od pięciu lat tworzyła szczęśliwy związek ze swoim rówieśnikiem, Dawidem. Para dzieliła dom z rodzicami partnera i razem zarządzała agencją ubezpieczeniową, snując poważne plany matrymonialne. Wybranek dziewczyny zdążył już zaopatrzyć się w pierścionek zaręczynowy, jednak nigdy nie dostał szansy na oświadczyny.

Przed planowanymi oświadczynami kobieta postanowiła spędzić czas w oddalonej o sto kilometrów Łodzi w towarzystwie siostry i dwóch znajomych. Wycieczka miała na celu uczczenie urodzin jednej z uczestniczek w ramach typowo kobiecego wyjazdu do dużej aglomeracji. Harmonogram wycieczki obejmował wizytę w galerii handlowej, wspólną kolację oraz nocną zabawę na parkiecie, po której miały bezpiecznie wrócić w rodzinne strony.

Całe zdarzenie rozegrało się dokładnie 22 sierpnia 2010 roku. Dla 22-latki to miasto nie było całkowicie obce, ponieważ z powodzeniem ukończyła tam kurs kosmetyczny, a także regularnie odwiedzała mieszkających w okolicy krewnych i przyjaciół. Żadna z uczestniczek sierpniowej wyprawy nie przypuszczała, że los skrzyżuje ścieżki młodej dziewczyny z bezwzględnym mordercą.

Zabójstwo pod klubem Heaven w Łodzi. Marcin R. zaatakował na schodach

Po dotarciu do miasta dziewczyny udały się na kilkugodzinne zakupy do popularnego centrum handlowego Manufaktura. Z nadejściem wieczoru zmieniły stroje i skierowały się do dyskoteki Heaven, zlokalizowanej zaledwie 200 metrów od słynnej ulicy Piotrkowskiej. Ten nieaktywny już lokal znajdował się na piętrze pawilonu, do którego wchodziło się po wysokich, betonowych schodach. Obecnie dostęp do tego budynku jest całkowicie zamurowany, a okoliczny taras porastają dzikie rośliny i zalegają tam puste butelki. Choć dzisiaj przestrzeń ta wygląda na kompletnie opuszczoną, szesnaście lat temu był to jeden z najbardziej obleganych łódzkich punktów rozrywkowych.

Tamtego feralnego dnia przed wejściem przebywał dwudziestoczteroletni, mocno zbudowany i ogolony na łyso Marcin R. Sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi, Krzysztof Szynk, podsumował później jego sylwetkę w jednoznacznych słowach: „Osobnik pozbawiony uczuć, który nie liczy się z nikim i z niczym”. Sprawca zdawał się czekać na swoją ofiarę właśnie na wspomnianych schodach prowadzących do głównej sali klubu.

Jako pierwsza z grupy przyjaciółek na górę wchodziła 22-latka. Wtedy usłyszała wulgarną zaczepkę: „Ty szmato! Ty ku...! Ruch... się?”. Kobieta stanowczo ucięła rozmowę słowem: „Spadaj”. Ta krótka odmowa wystarczyła, aby w ułamku sekundy 24-latek na oczach licznych świadków wyciągnął nóż i wbił go w klatkę piersiową dziewczyny tuż poniżej szyi. Kiedy ofiara osunęła się na ziemię, sprawca brutalnie kopnął ją prosto w twarz, po czym niewzruszony całą sytuacją odjechał do domu wezwaną taksówką, zanim ktokolwiek z tłumu był w stanie zareagować na ten błyskawiczny atak.

Zaatakowana dziewczyna natychmiast zaczęła tracić ogromne ilości krwi. Czekając na przyjazd pogotowia ratunkowego, zdołała jedynie wyszeptać do przerażonej siostry, że ma ogromne trudności ze złapaniem oddechu. Ranna została błyskawicznie przetransportowana na szpitalny blok operacyjny, jednak mimo wysiłków medyków zmarła w wyniku poniesionych obrażeń.

Szokujące słowa mordercy przed sądem. Marcin R. skazany na dożywocie

Funkcjonariusze policji ujęli sprawcę w ciągu zaledwie kilku godzin od zdarzenia. Początkowo, w trakcie przesłuchań prokuratorskich, w pełni przyznał się do popełnionej zbrodni i wygłosił przerażający monolog: „Wszyscy, którzy chodzą do dyskotek, to kur... i frajerzy. Wszystkich bym wystrzelał »kałachem«. Minąłem się z tą kur... na schodach. Wkur... mnie, bo się na mnie patrzyła. Aż mnie korciło, żeby kur... zaje...! Poczułem przypływ mocy. Najpierw jej »nawrzucałem« od kur... i szmat. Potem dźgnąłem nożem. Zrobiłem to, co było trzeba zrobić”. Jego tłumaczenia wprawiły w osłupienie doświadczonych śledczych prowadzących tę makabryczną sprawę.

Wchodząc na salę sądową, napastnik nagle zmienił taktykę obronną, kategorycznie odwołując wcześniejsze zeznania i twierdząc, że niczego nie pamięta z tamtej nocy. Zgromadzone dowody były jednak bezsprzeczne, co poskutkowało wyrokiem dożywotniego więzienia oraz utratą praw publicznych na dziesięć lat. Uzasadniając tę surową decyzję, sędzia Krzysztof Szynk podkreślił: „Ta zbrodnia zasługuje na szczególne potępienie. Na takie potępienie zasługują wszyscy ci sprawcy, którzy działają bez istotnego motywu, tak jak było w tym przypadku”.

Wstrząsające okoliczności tej nieuzasadnionej agresji oraz tragiczny finał nocnej zabawy na długie lata zapisały się czarnymi zgłoskami w policyjnych kronikach opisujących dramatyczne zdarzenia na terenie Łodzi.

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