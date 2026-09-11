Brutalne pobicie psa w Łodzi. 44-latek okładał go drewnianą pałką. "Chciałem mu ulżyć w cierpieniu"

Brutalne pobicie psa w Łodzi. Zaskakująca interwencja

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w Łodzi 9 września 2026 roku. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego odebrali zgłoszenie o mężczyźnie, który znęca się nad psem. Świadek opowiedział, że sprawca wielokrotnie okładał drewnianą pałką leżącego zwierzaka. Gdy próbował go powstrzymać, napastnik schował narzędzie do auta i uciekł. Mundurowi znaleźli na miejscu psa w typie owczarka niemieckiego z obrażeniami głowy i pyska. Funkcjonariusze poinformowali, że czworonoga przekazano pod opiekę Animal Patrolu Straży Miejskiej, a następnie trafił on do weterynarza i schroniska. Życiu psa nic nie grozi.

Sonda Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe? Zdecydowanie tak Nie, te są wystarczające Nie mam zdania

Sprawca nie uniknie odpowiedzialności za swój bestialski atak. Kryminalni z Komisariatu II Komendy Miejskiej Policji w Łodzi szybko zlokalizowali i zatrzymali 44-latka dzięki sprawnym działaniom operacyjnym. Dalsze śledztwo ujawniło szokujące kulisy jego działań.

Zaskakujące słowa 44-latka na przesłuchaniu. „Chciałem mu ulżyć”

W trakcie przesłuchania 44-latek przedstawił absurdalne powody swojego zachowania. Zeznał, że zauważył na ulicy bezwładnego psa i postanowił przewieźć go do lasu, by jak stwierdził „ulżyć mu w cierpieniach”. Zgromadzone dowody wystarczyły jednak, by śledczy postawili mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wyjaśniają, że za ten haniebny czyn mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Dodatkowo odpowie on za prowadzenie pojazdu pomimo nałożonego przez sąd zakazu. Za to drugie przestępstwo grozi mu dodatkowe pięć lat za kratami.

Śledztwo w tej sprawie cały czas trwa.