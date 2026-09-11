Brutalne pobicie psa w Łodzi. 44-latek okładał go drewnianą pałką. "Chciałem mu ulżyć w cierpieniu"

Bartosz Wojsa
Bartosz Wojsa
2026-09-11 12:46

44-letni mężczyzna brutalnie skatował leżącego psa. Uderzał zwierzę drewnianą pałką, dopóki nie zainterweniował przypadkowy świadek. Agresor uciekł, jednak policja szybko go namierzyła. Grozi mu więzienie, a jego tłumaczenia są wręcz absurdalne.

44-latek brutalnie pobił psa! Miażdżył zwierzę drewnianą pałką. Powstrzymał go świadek! Chciałem mu ulżyć
Autor: Policja/ Materiały prasowe 44-latek brutalnie pobił psa! Miażdżył zwierzę drewnianą pałką. Powstrzymał go świadek! "Chciałem mu ulżyć"

Brutalne pobicie psa w Łodzi. Zaskakująca interwencja

Do wstrząsającego zdarzenia doszło w Łodzi 9 września 2026 roku. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego odebrali zgłoszenie o mężczyźnie, który znęca się nad psem. Świadek opowiedział, że sprawca wielokrotnie okładał drewnianą pałką leżącego zwierzaka. Gdy próbował go powstrzymać, napastnik schował narzędzie do auta i uciekł. Mundurowi znaleźli na miejscu psa w typie owczarka niemieckiego z obrażeniami głowy i pyska. Funkcjonariusze poinformowali, że czworonoga przekazano pod opiekę Animal Patrolu Straży Miejskiej, a następnie trafił on do weterynarza i schroniska. Życiu psa nic nie grozi.

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Czy kary za znęcanie się nad zwierzętami powinny być wyższe?

Sprawca nie uniknie odpowiedzialności za swój bestialski atak. Kryminalni z Komisariatu II Komendy Miejskiej Policji w Łodzi szybko zlokalizowali i zatrzymali 44-latka dzięki sprawnym działaniom operacyjnym. Dalsze śledztwo ujawniło szokujące kulisy jego działań.

Zaskakujące słowa 44-latka na przesłuchaniu. „Chciałem mu ulżyć”

W trakcie przesłuchania 44-latek przedstawił absurdalne powody swojego zachowania. Zeznał, że zauważył na ulicy bezwładnego psa i postanowił przewieźć go do lasu, by jak stwierdził „ulżyć mu w cierpieniach”. Zgromadzone dowody wystarczyły jednak, by śledczy postawili mu zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem.

Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wyjaśniają, że za ten haniebny czyn mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Dodatkowo odpowie on za prowadzenie pojazdu pomimo nałożonego przez sąd zakazu. Za to drugie przestępstwo grozi mu dodatkowe pięć lat za kratami.

Śledztwo w tej sprawie cały czas trwa.

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