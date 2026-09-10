Śmiertelny wypadek podczas wyprzedzania. Nie żyje pieszy

Do śmiertelnego wypadku doszło w czwartek (10.09) około godz. 11.50. Ze wstępnych ustaleń wieluńskich policjantów wynika, że 51-letni mieszkaniec powiatu kłobuckiego kierował renault trafic. Podczas wyprzedzania samochodu ciężarowego doszło do zderzenia pojazdu z pieszym.

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. Życia potrąconego mężczyzny nie udało się jednak uratować. Badanie alkomatem wykazało, że kierowca renault był trzeźwy.

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Policja ustala tożsamość zmarłego

Dokładne okoliczności tragedii wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Wieluniu. Funkcjonariusze przeprowadzili oględziny miejsca wypadku, zabezpieczyli ślady i ustalają świadków. Prowadzone są również czynności, które mają pozwolić na potwierdzenie tożsamości zmarłego pieszego.

Policja apeluje do kierowców o dostosowanie prędkości i sposobu jazdy do sytuacji na drodze oraz uważne obserwowanie jej otoczenia. Pieszym przypomina natomiast o zachowaniu szczególnej ostrożności w pobliżu tras, na których panuje intensywny ruch.