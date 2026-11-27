Na cmentarzu parafialnym w Sieradzu, gdzie spoczywa zamordowany 6-letni Maksio ze Zduńskiej Woli, uwagę zwraca przewrócona biała tabliczka z imieniem i nazwiskiem dziecka oraz napisem „Żył lat 6. Śpij Aniołku”. Przez dwa miesiące, od marca do maja 2025 roku, nad chłopcem regularnie znęcał się partner jego matki Pauliny M., Daniel S. Mężczyzna wielokrotnie popychał 6-latka, bił go w twarz i tułów, kopał po całym ciele oraz przypalał mu genitalia papierosami.

Do zabójstwa doszło 7 maja 2025 roku. Tego dnia oprawca rzucił dzieckiem o podłogę, przez co chłopiec uderzył głową o posadzkę. Następnie Daniel S. uderzył go pięścią w twarz i bardzo mocno kopnął w głowę, a na koniec podniósł malca za koszulkę na wysokość twarzy i z całych sił cisnął nim o ścianę.

Wyrok w tej sprawie zapadł 6 listopada 2026 roku przed Sądem Okręgowym w Sieradzu. Za zabójstwo chłopca Daniel S. usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, a o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się najwcześniej po 40 latach. Matka dziecka, Paulina M., została skazana na 9 lat i 6 miesięcy więzienia za znęcanie się nad synem poprzez tak zwane zaniechanie, ponieważ nie reagowała na krzywdy wyrządzane mu przez partnera.

„Materiał dowodowy jest porażający. Ofiarą jest dziecko 6-letnie, bezbronne, pozostawione samemu sobie, maltretowane, przebywające w miejscu, które można nazwać salą tortur” – mówił sędzia Jacek Wojdyn. „Według policjanta i lekarki, którzy byli na miejscu zabójstwa, to miejsce, gdzie leżały zwłoki Maksymiliana, przypominało kojec dla psa. Funkcjonariusz powiedział: mój pies ma lepsze warunki w kojcu, niż miało to dziecko” – dodał sędzia.

Ostatnie słowa 6-letniego Maksia ze Zduńskiej Woli. Co powiedział matce Daniela S.?

Z materiałów śledztwa wynika, że 6-latek krótko przed śmiercią najprawdopodobniej zdawał sobie sprawę z tego, co go czeka. Kiedy od pewnego czasu był już katowany przez Daniela S., mieszkanie odwiedziła matka oprawcy. Chłopiec miał wówczas zwrócić się do kobiety słowami „Nikt mnie nie kocha, moje miejsce jest w grobie”, a niedługo później stracił życie.

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