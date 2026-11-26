Postępowanie dotyczące handlu narkotykami realizują policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Jak ustalili śledczy, rozpracowywana zorganizowana grupa przestępcza funkcjonowała w latach 2025–2026. Jej członkowie mogli wprowadzić na rynek ponad 50 kilogramów substancji psychotropowych oraz środków odurzających.

Skoordynowana akcja wymierzona w osoby podejrzewane o ten proceder odbyła się pod koniec października na obszarze województwa łódzkiego. Funkcjonariusze zatrzymali wówczas 12 osób, w tym 11 obywateli Polski i jedną obywatelkę Ukrainy. Dodatkową osobę doprowadzono do prokuratury prosto z aresztu śledczego, w którym przebywała w związku z inną sprawą.

„W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono szereg zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednej z osób zarzucono kierowanie grupą” – informują policjanci.

Podczas akcji służby przeszukały również lokale użytkowane przez podejrzanych. Na miejscu zabezpieczono mefedron i marihuanę, ponad 160 tysięcy złotych w gotówce oraz pięć samochodów wycenionych łącznie na przeszło 800 tysięcy złotych.

„Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ustalono również, że dwie osoby objęte działaniami mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych” – podają służby.

Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy z CBŚP oraz prokuratury nie wykluczają kolejnych działań w ramach tego postępowania.

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