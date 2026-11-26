W czwartek, 26 listopada 2026 roku, przed Sądem Okręgowym w Sieradzu ruszył proces grupy nastolatków oskarżonych o doprowadzenie do śmierci 43-letniego Tomasza D. Mężczyzna w chwili zbrodni był w kryzysie bezdomności i przebywał w Dobroniu w województwie łódzkim. Jak ustalił reporter „Super Expressu”, początkowo mieszkańcy przyjęli go pod swój dach, ale później zdecydował się żyć na własnych zasadach. Od około pięciu miesięcy nocował w opuszczonym budynku dawnej piekarni, a w dzień szukał prac dorywczych lub prosił przechodniów o datki pieniężne.

W miejscu, w którym przebywał, znaleźli go chłopcy. Celem ataków pięciu nastolatków w wieku od 15 do 18 lat stał się w okresie od maja do 8 października 2024 roku. Rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, prokurator Jolanta Szkilnik, przekazała, że ich zachowanie nosiło znamiona szczególnego okrucieństwa, a nad 43-latkiem mieli znęcać się bez żadnego powodu.

„Zachowania oskarżonych był nacechowane okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie pokrzywdzonego oraz jego długotrwałe maltretowanie. 43-letni pokrzywdzony wielokrotnie został ciężko pobity, pozbawiany wolności, zmuszany do obcowania płciowego, a nastolatkowie swoje czyny nagrywali telefonami komórkowymi. Zachowania te świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, całkowitym braku empatii oraz zobojętnieniu na ludzkie cierpienie” – podkreślała prokurator Jolanta Szkilnik.

Z ustaleń śledczych wynika, że do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło 8 października 2024 roku, kiedy poszkodowany stracił życie w rezultacie działań napastników.

„Zastosowali skrajną przemoc kontrolowaną, bestialsko bijąc pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, w szczególności głowy. W wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych zmarł, pomimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej” – dodaje prokurator Szkilnik.

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Zatrzymanie nastolatków po zbrodni w Dobroniu. Jakie zarzuty usłyszeli oskarżeni?

Bezpośrednio po śmierci mężczyzny służby zatrzymały wszystkich pięciu sprawców. Najmłodszy, 15-latek, stanął przed Sądem Rodzinnym. Trzej pozostali mieli w momencie czynu ukończone 17 lat, dlatego objęto ich aktem oskarżenia, podobnie jak 16-latka, który zgodnie z decyzją sądu może odpowiadać jak dorosły.

W czwartek, 26 listopada, na ławie oskarżonych zasiadło czterech nastolatków. Na wszystkich ciążą zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, przy czym trzech oskarżono także o doprowadzenie do obcowania płciowego, a dwóch o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem.

Ze względu na wiek oskarżonych za zbrodnię zabójstwa sąd może wymierzyć karę do 25 lat pozbawienia wolności, nie ma natomiast możliwości orzeczenia dożywocia. Z uwagi na niezwykle drastyczny charakter sprawy wymiar sprawiedliwości całkowicie wyłączył jawność procesu, a według wstępnych założeń wyrok może zapaść w pierwszym kwartale 2027 roku.