Zabił i ukrył ciało Małgorzaty w lesie. Prawdę ukrywał 16 lat. Szokujący finał

Ryszard P., mieszkaniec Łodzi, po upływie 16 lat wyznał prawdę o morderstwie. Ofiarą była Małgorzata B., która zniknęła w 2007 roku w podłódzkiej Starowej Górze.

Zbrodnia została drobiazgowo zaplanowana. Sprawca przygotował dół dzień wcześniej, a 26 lipca 2007 roku napadł na kobietę, związał ją i pozbawił życia. Ciało ukrył w leśnych gęstwinach, a szczątki udało się zlokalizować dopiero w maju 2023 roku.

Ryszard P. ominie jednak celę więzienną. Biegli psychiatrzy orzekli jego całkowitą niepoczytalność w momencie dokonywania zbrodni. Zamiast do więzienia, trafi do zamkniętego ośrodka psychiatrycznego.

Starowa Góra to niewielka miejscowość tuż za południowymi granicami Łodzi, licząca około 3 tysięcy mieszkańców. Zyskała rozgłos w 2003 roku, kiedy zaginęła stąd pięcioosobowa rodzina Bogdańskich, której losy do dziś pozostają nieznane.

Zaginięcie Małgorzaty B. w Starowej Górze

Cztery lata po tych dramatycznych wydarzeniach, wieś znów żyła zniknięciem. Tym razem chodziło o 39-letnią Małgorzatę, matkę dwójki dzieci, żyjącą w nieformalnym związku. 26 lipca wczesnym rankiem, o 5.40, wyruszyła ze swojego domu przy ulicy Podłogowej do pracy. Była zatrudniona jako szwaczka w łódzkiej dzielnicy Ruda Pabianicka. Dojazd planowała z pobliskiego przystanku. Nigdy tam nie dotarła, nie dała znaku życia bliskim i zniknęła bezpowrotnie.

Już następnego dnia bliscy powiadomili policję. Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja poszukiwawcza, a w okolicy pojawiły się liczne plakaty z wizerunkiem zaginionej. Mimo to kobieta rozpłynęła się w powietrzu.

Sprawa z Archiwum X. Morderca wyznał prawdę

Lata mijały, a akta sprawy porastały kurzem. Przełom nastąpił, gdy temat podjęli funkcjonariusze z policyjnego Archiwum X. W 2022 roku zdobyli oni informacje, że Małgorzata B. padła ofiarą morderstwa, a jej ciało zakopano w lesie przy drodze, którą codziennie szła na autobus. O zbrodni miał wygadać się sam morderca, Ryszard P., mieszkający kilkaset metrów dalej, przy ulicy Popioły.

Poszukiwania ruszyły pod koniec 2022 roku. Zaangażowano archeologów i antropologów, którzy z użyciem nowoczesnego sprzętu przeczesywali hektar terenu. Finał poszukiwań nastąpił 24 maja 2023 roku, kiedy to natrafiono na szczątki. Wkrótce potem Ryszard P. został zatrzymany.

Ryszard P. najpierw w ykopał dół

Podczas przesłuchań przyznał, że 25 lipca 2007 roku zauważył zmierzającą na przystanek kobietę. 24-letni wtedy mężczyzna postanowił ją zabić i wykopał dla niej grób. Kolejnego dnia przystąpił do realizacji swojego mrocznego planu.

Gdy się pojawiła, gwałtownie zaatakował ją, skrępował i zaciągnął w pobliże wykopanego dołu – relacjonował po odkryciu zwłok i zatrzymaniu mordercy Krzysztof Kopania, ówczesny rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi - Tam stosując przemoc dopuścił się czynu o charakterze seksualnym i przeszukał jej odzież kradnąc m. in. 30 złotych, dowód osobisty, telefon komórkowy. Stosował drastyczną przemoc, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach oględzin i sekcji zwłok odnalezionych szczątków. Następnie, zakopał ciało w przygotowanym w przeddzień dole, pokrywając go warstwą zieleni. Stwierdził, że dręczyły go wyrzuty sumienia i postanowił się przyznać.

Zatrzymanego czekały badania psychiatryczne.

Biegli stwierdzili że w chwili popełnienia zarzuconej mu zbrodni miał całkowicie zniesioną poczytalność, co powoduje że nie może ponieść odpowiedzialności karnej – wyjaśniał Krzysztof Kopania. - Stwierdzili także, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia w przyszłości czynu zabronionego o znacznej szkodliwości społecznej. Dlatego też jedynym możliwym sposobem zakończenia postępowania było skierowanie przez prokuratora wniosku o umorzenie śledztwa i umieszczenie mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.