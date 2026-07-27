Rzucił się z nożem na byłego partnera swojej dziewczyny. Zadał mu kilka ciosów w klatkę piersiową

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-07-27 13:53

Nawet dożywocie grozi 34-letniemu mieszkańcowi Łodzi, który ugodził nożem byłego partnera swojej dziewczyny. Do ataku doszło na jednej z ulic, gdzie kobieta spotkała się z dawnym kochankiem, by z nim porozmawiać. Jej obecny adorator podjechał tam autem. Między mężczyznami wywiązała się sprzeczka, w trakcie której 34-latek zadał poszkodowanemu kilka ciosów ostrym narzędziem w klatkę piersiową.

Dwaj policjanci prowadzą skutego kajdankami 34-latka. O ataku nożownika w Łodzi przeczytasz na Eska Łódź.
Autor: KMP w Łodzi/ Materiały prasowe

Łódź. Krwawa walka o kobietę?

Do krwawego zajścia doszło po północy 21 lipca w Łodzi. Policjanci z Wydziału Patrolowo-Wywiadowczego łódzkiej komendy zostali wezwani na ulicę gen. Maczka, gdzie miało dojść do awantury, w trakcie której kilka ciosów nożem miał otrzymać jeden z uczestniczących w niej mężczyzn. - Na miejscu mundurowi zastali zgłaszającą, która powiedziała, że umówiła się tutaj ze swoim znajomym (byłym partnerem), żeby z nim porozmawiać. W pewnym momencie zauważyli, że podjeżdża do nich i uderza w tył pojazdu, w którym siedzieli, jej obecny partner. Obaj mężczyźni wysiedli ze swoich samochodów i wywiązała się między nimi sprzeczka. W jej trakcie jeden z nich (jej aktualny partner) wyciągnął nóż i zadał drugiemu kilka ciosów w okolice klatki piersiowej, po czym odjechał - poinformował podkom. Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

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34-latek aresztowany

Mundurowi natychmiast rozpoczęli poszukiwania agresora. Najpierw odnaleźli auto, którym poruszał się 34-latek, a następnie ustalili adres, gdzie może przebywać. Niespełna 2 godziny później mężczyzna był już w rękach mundurowych.

W Prokuraturze Rejonowej Łódź-Polesie zatrzymany 34-latek usłyszał zarzut usiłowania dokonania zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywotnie pozbawienie wolności. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował mężczyznę tymczasowo na trzy miesiące.

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