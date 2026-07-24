Sebastian M. pozna opinię kluczowego biegłego. To on pogrążył Łukasza Żaka. "Doświadczony ekspert"

Już 28 lipca 2026 roku przed sądem stanie Michał Krzemiński, ekspert, którego opinia legła u podstaw aktu oskarżenia przeciwko Sebastianowi M. Mężczyzna jest podejrzany o spowodowanie dramatycznego wypadku na autostradzie A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina, w tym pięcioletni chłopiec. Portal O2.pl poinformował o zbliżającym się przesłuchaniu, a pełnomocnik rodzin ofiar, Łukasz Kowalski, nie kryje nadziei na stanowcze i przekonujące zeznania biegłego. Zakończenie procesu jest już bliskie – sąd wysłuchał wszystkich świadków zawnioskowanych przez obronę oraz tych wezwanych z urzędu. Biegli najprawdopodobniej będą ostatnimi osobami zeznającymi w tej sprawie, po czym nastąpią mowy końcowe i ogłoszenie wyroku.

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Michał Krzemiński to ceniony analityk zdarzeń drogowych, który dysponuje bogatym doświadczeniem w tej dziedzinie. Zajmował się m.in. głośnym wypadkiem na Trasie Łazienkowskiej, badając uszkodzenia pojazdu Łukasza Żaka oraz dane z rejestratora jego samochodu. Niedawno Łukasz Żak usłyszał wyrok 20 lat pozbawienia wolności, do czego w dużej mierze przyczyniła się ekspertyza Krzemińskiego. Mecenas Łukasz Kowalski podkreślił w wypowiedzi dla portalu O2, że jest to jeden z najbardziej uznanych specjalistów w kraju.

Sonda Jak oceniasz zachowanie Sebastiana M. podczas procesu dotyczącego wypadku na A1? To jest skandal i brak szacunku Nic takiego nie robi, tylko się broni Rozumiem obie strony Nie mam zdania

Jak donosi portal, ekspertowi udało się skutecznie obalić wszystkie argumenty przedstawiane przez obrońców Sebastiana M. Biegły odniósł się do każdego zastrzeżenia, kategorycznie je odrzucając. Zeznania przed sądem zapowiadają się więc jako rzetelna, merytoryczna analiza, która może ostatecznie przesądzić o losie oskarżonego.

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Mecenas Łukasz Kowalski wskazuje, że Michał Krzemiński mógł wręcz uszczegółowić i wzmocnić swoją wcześniejszą ekspertyzę. Nowe zeznania najpewniej potwierdzą dotychczasowe ustalenia wynikające z akt sprawy. Prawnik przekonuje, że ekspert całkowicie zburzył narrację budowaną przez obronę Sebastiana M. Według niego, biegły z łatwością obroni swoje stanowisko i rozwieje wszelkie ewentualne wątpliwości, co może ostatecznie pogrążyć oskarżonego. Przedstawiciel bliskich ofiar stwierdził, że opinia jest dla niego w stu procentach wiarygodna i nie dostrzega w niej żadnych słabych punktów. Spodziewa się również, że biegły szczegółowo odpowie na pytania sądu i stron, dopełniając obrazu sytuacji.

Proces Sebastiana M. nieuchronnie zbliża się do finału, a wszystkie strony przygotowują się już do wygłoszenia mów końcowych. Mężczyźnie, który jest głównym oskarżonym w tej sprawie, grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.