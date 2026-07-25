Wypadek na DK74, nie żyje dwoje dzieci! Tragedia w Wójcinie

Wypadek na DK74 w Wójcinie. Dwoje dzieci zginęło, pięć osób zostało rannych

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę 25 lipca około godz. 18.30 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wójcin, na trasie łączącej Piotrków Trybunalski z Kielcami. Jak przekazał PAP mł. asp. Mateusz Piliński z Biura Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, w wypadku brały udział trzy samochody osobowe, peugeot, toyota i nissan. „Kierowca peugeota jadąc drogą krajową 74 od Piotrkowa w kierunku Kielc zjechał z nieustalonych przyczyn na przeciwny pas ruchu i zderzył się czołowo z toyotą, a później uderzył w nissana. Dwoje jadących peugeotem dzieci w wieku 9 i 11 lat pomimo resuscytacji zmarło na miejscu wypadku” – poinformował policjant. Mimo szybkiej pomocy i prowadzonej reanimacji nie udało się uratować życia chłopca i dziewczynki w wieku 9 i 11 lat. W tym samym wypadku rannych zostało pięć kolejnych osób. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną na miejscu, a część z nich trafiła do szpitali.

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Przyczyny wypadku na DK74 bada policja i prokuratura

Na miejsce wysłano dwa zespoły ratownictwa medycznego, śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz sześć zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z pobliskich jednostek. Ratownicy przez dłuższy czas walczyli o życie uczestników wypadku i zabezpieczali teren zdarzenia. Na miejscu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy będą wyjaśniać, dlaczego kierowca peugeota zjechał na przeciwny pas. Na ten moment przyczyny tego manewru nadal nie są znane.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podała, że droga krajowa nr 74 została zablokowana w obu kierunkach. Kierowcy jadący trasą Piotrków Trybunalski – Kielce muszą korzystać z wyznaczonych objazdów. Służby apelują o szczególną ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na jezdni. Policja przypomina też, by stosować się do poleceń funkcjonariuszy kierujących ruchem i zwracać uwagę na oznaczenia objazdów. Okoliczności oraz dokładne przyczyny tego tragicznego wypadku wyjaśni prowadzone śledztwo.