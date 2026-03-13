Wsiadł do srebrnego Saaba i odjechał, nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest 32-letni Arek?

Łowicz. Zaginął Arkadiusz Czuba
Zaginął Arkadiusz Czuba. 32-letni mieszkaniec Bełchowa. Mężczyzna ostatni raz był widziany we wtorek, 3 marca, około godziny 13. Opuścił wtedy miejsce zamieszkania i srebrnym samochodem marki SAAB odjechał w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu informację o zaginięciu mężczyzny otrzymali tydzień później - 11 marca. Trwają poszukiwania. Mundurowi apelują o pomoc
- Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego lub mają informacje o losie mężczyzny, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu ulica Bonifraterska 12/14, całodobowo pod numerem telefonu 47 843 25 00 (dyżurny jednostki) lub telefon alarmowy 112 - proszą łowiccy policjanci.
Arkadiusz Czuba. Rysopis
wzrost: około 195 cm
- sylwetka: szczupła
- włosy: czarne, krótkie
- zarost: kilkudniowy, ciemny
- znaki szczególne: tatuaż na prawym przedramieniu
W dniu zaginięcia 32-latek był ubrany w szare spodnie jeansowe.