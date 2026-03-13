Wsiadł do srebrnego Saaba i odjechał, nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest 32-letni Arek?

Alicja Franczuk 11:07

Trwają poszukiwania Arkadiusza Czuby. 32-latek ostatni raz był widziany 3 marca. Tego dnia wsiadł w srebrnego Saaba i odjechał w nieznanym kierunku. Od tamtej pory z mężczyzną nie ma kontaktu. Łowicka policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

i Autor: KPP w Łowiczu/Pixabay/ Materiały prasowe