Wsiadł do srebrnego Saaba i odjechał, nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest 32-letni Arek?

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-03-13 11:07

Trwają poszukiwania Arkadiusza Czuby. 32-latek ostatni raz był widziany 3 marca. Tego dnia wsiadł w srebrnego Saaba i odjechał w nieznanym kierunku. Od tamtej pory z mężczyzną nie ma kontaktu. Łowicka policja apeluje o pomoc w poszukiwaniach.

Wsiadł do srebrnego Saaba i odjechał, nie ma z nim kontaktu. Gdzie jet 32-letni Arek?

i

Autor: KPP w Łowiczu/Pixabay/ Materiały prasowe

Łowicz. Zaginął Arkadiusz Czuba

Zaginął Arkadiusz Czuba. 32-letni mieszkaniec Bełchowa. Mężczyzna ostatni raz był widziany we wtorek, 3 marca, około godziny 13. Opuścił wtedy miejsce zamieszkania i srebrnym samochodem marki SAAB odjechał w nieznanym kierunku. Od tamtej pory nie ma z nim kontaktu.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu informację o zaginięciu mężczyzny otrzymali tydzień później - 11 marca. Trwają poszukiwania. Mundurowi apelują o pomoc

- Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego lub mają informacje o losie mężczyzny, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Łowiczu ulica Bonifraterska 12/14, całodobowo pod numerem telefonu 47 843 25 00 (dyżurny jednostki) lub telefon alarmowy 112 - proszą łowiccy policjanci.

Polecany artykuł:

Najlepsze miasta do życia w Polsce. Jest najnowszy ranking. Łódź poza TOP 5

Arkadiusz Czuba. Rysopis

wzrost: około 195 cm

  • sylwetka: szczupła
  • włosy: czarne, krótkie
  • zarost: kilkudniowy, ciemny
  • znaki szczególne: tatuaż na prawym przedramieniu

W dniu zaginięcia 32-latek był ubrany w szare spodnie jeansowe.

Wsiadł do srebrnego Saaba i odjechał, nie ma z nim kontaktu. Gdzie jest 32-letni Arek?

i

Autor: KPP w Łowiczu/ Materiały prasowe Zaginiony Arkadiusz Czuba

Polecany artykuł:

Sebastian M. chce wyjść na wolność. Sąd podjął stanowczą decyzję w sprawie oska…
Po Panu Michale został tylko rower. Co się stało z zaginionym?
Sonda
Czy szukałeś/aś kiedyś osoby zaginionej?
policja łowicz
zaginiony mężczyzna