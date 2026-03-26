To miejsce jest nazywane "małą Chorwacją"

Krajobraz Wapienników w Sulejowie mocno kontrastuje z tym, co zwykle kojarzymy z centralną Polską i z województwem łódzkim. Zamiast pól i lasów, mamy wapienne klify wznoszące się nad lazurową taflą wody. Wapienniki to sztuczny zbiornik, który powstał po dawnych Zakładach Przemysłu Wapienniczego w Sulejowie.

Przez dekady z tutejszego kamienia budowano domy, drogi i fundamenty, aż wreszcie wydobycie ustało. Pozostały głębokie wyrobiska, które z czasem wypełniły się krystalicznie czystą wodą. Szczególne wrażenie robi południowa część zbiornika, zakończona kilkumetrowymi klifami. Spacerując u ich podnóża, można się poczuć jak na chorwackim wybrzeżu.

„Mała Chorwacja” w Sulejowie to miejsce, które przyciąga nie tylko plażowiczów, ale też spacerowiczów i fotografów. Ścieżki wokół zbiornika prowadzą przez gęste zarośla, a w wielu punktach otwierają się malownicze widoki na wodę. Choć miejsce z roku na rok zyskuje na popularności, wciąż można tu znaleźć spokój, szczególnie rano.

Wapienniki zachwycają turystów i filmowców

Sulejowskie Wapienniki pokochali także filmowcy. Niedawno kręcono tu zdjęcia do filmu kostiumowego „Kos”, a malownicze tereny gminy już wielokrotnie stawały się filmowymi planami.

- Kręcili tutaj między innymi Jerzy Hofman, czy Władysław Pasikowski, a przed kamerą, oprócz wymienionych gwiazd polskiego kina, wystąpili także między innymi Daniel Olbrychski (film „Potop” kręcony w 1974 r.), Krzysztof Kowalewski, Agnieszka Krukówna (serial „Janka” – 1989 r.), Bogusław Linda, Cezary Pazura (film „Psy 2. Ostatnia krew” – 1994 r.), czy Borys Szyc (film „Południe-Północ” – 2006 r.) - podaje portal samorządowy Miasta i Gminy Sulejów.

Jak trafić do "małej Chorwacji"?

Wapienniki znajdują się na obrzeżach Sulejowa, w województwie łódzkim, niedaleko drogi krajowej nr 12. Najwygodniej dojechać tu samochodem, ale z Piotrkowa Trybunalskiego można też dotrzeć rowerem malowniczymi trasami wzdłuż Pilicy.

