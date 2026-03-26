To nie Malediwy czy Karaiby, a Polska. Z Łodzi podróż zajmie ci jedynie godzinę!

Osadnik Gajówka jak Malediwy! Skąd wziął się kolor wody?

Choć na pierwszy rzut oka Osadnik Gajówka wygląda jak naturalne jezioro, w rzeczywistości jest to zbiornik o przemysłowej przeszłości. Powstał na terenie dawnego wyrobiska Kopalni Węgla Brunatnego Adamów, a następnie był wykorzystywany jako składowisko żużli i popiołów Elektrowni Adamów. Dopiero później zbiornik został wypełniony wodą, stając się popularną atrakcją turystyczną.A skąd taki kolor? Turkusowy odcień wody w Osadniku Gajówka to zasługa węglanu wapnia, który był transportowany do zbiornika wraz z odpadami paleniskowymi. To właśnie ten związek chemiczny nadaje wodzie tak unikalny i zachwycający kolor, przypominający egzotyczne laguny.

Choć wielu turystów odwiedza Osadnik Gajówka, teren jest tak duży, że nie przeszkadza nam towarzystwo innych osób. Ponadto, specjalnie dla turystów utworzono punkt widokowy, z którego można podziwiać panoramę zbiornika.

Osadnik Gajówka. Czy w "Lazurowym Jeziorze" można się kąpać?

Odwiedzający mają do dyspozycji około 500 metrów plaży, gdzie można pospacerować i nacieszyć się pięknem otaczającej przyrody. Ale uwaga! Odwiedzając to miejsce należy jednak zachować szczególną ostrożność.

Woda w osadniku Gajówka jest bowiem silnie zasadowa, co uniemożliwia kąpiele. Próba pływania w tym miejscu może wiązać się z poparzeniem ciała, dlatego na miejscu obowiązuje zakaz kąpieli. Drugim problem są również niebezpieczne, grząskie brzegi. A z nich bardzo trudno się wydostać. Dlatego warto korzystać z utwardzonej, wydeptanej ścieżki, znajdującej się wokół zbiornika.

Osadnik Gajówka w Wielkopolsce. Jak dojechać do "Lazurowego Jeziora"?

Osadnik Gajówka znajduje się w województwie wielkopolskim, w gminie Przykona, niedaleko Turku i granicy z województwem łódzkim. Natomiast sam dojazd z Łodzi zajmuje naprawdę niewiele. Korzystając z autostrady A2, a następnie zjeżdżając drogę krajową numer 72, podróż wynosi około 90 km, a dojedziemy z naszego miasta nieco ponad godzinę! Dojazd jest bardzo prosty, ponieważ do samego zbiornika prowadzi asfaltowa droga. Dodatkowo, dla odwiedzających przygotowano bezpłatny parking, oddalony o około 50 metrów od Lazurowego Jeziora.

