Usiłowanie zabójstwa w Łodzi. Tłukł głową 41-latka o betonowy chodnik

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-09 11:22

Na łódzkich Bałutach doszło do wstrząsającej napaści. 46-letni mężczyzna brutalnie pobił byłego partnera swojej byłej żony. Po potężnym ciosie w twarz poszkodowany runął na ziemię, a napastnik zaczął uderzać jego głową o nawierzchnię. Sprawca zostawił nieprzytomną ofiarę i uciekł z miejsca zdarzenia.

Usiłowanie zabójstwa w Łodzi. Tłukł głową 41-latka o betonowy chodnik

i

Autor: KMP w Łodzi/ Materiały prasowe

Atak na ulicy Zgierskiej w Łodzi

Do mrożących krew w żyłach scen doszło w poniedziałek, 4 maja, na terenie dzielnicy Bałuty. Przypadkowy świadek poinformował służby o mężczyźnie zaatakowanym na ulicy Zgierskiej. Karetka pogotowia ratunkowego błyskawicznie zabrała nieprzytomnego poszkodowanego do szpitala. Stan zdrowia 41-latka był na tyle poważny, że funkcjonariusze nie mogli od razu przeprowadzić przesłuchania. Późniejsze ustalenia śledczych szokują. 

„Jak się później okazało pokrzywdzony spotkał na swojej drodze byłą partnerkę, która szła w towarzystwie byłego męża. Zaatakował on 41-latka uderzając go pięścią w twarz. Cios był na tyle silny, że mężczyzna upadł na betonowe podłoże. Kobieta widząc zajście oddaliła się w nieznanym kierunku. Następnie napastnik zbliżył się do pokrzywdzonego i chwycił za jego głowę po czym dwukrotnie uderzył skronią o nawierzchnię, powodując tym samym liczne stłuczenia, obrzęki i rany tłuczone. Kiedy jego ofiara leżała bez ruchu odszedł z miejsca” - przekazała podkom. Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Polecany artykuł:

Paweł K. w rękach policji. Adwokat od "trumny na kółkach" zatrzymany

Zatrzymanie podejrzanego o usiłowanie zabójstwa na Bałutach

Policjanci pionu kryminalnego błyskawicznie wytypowali sprawcę tego bestialskiego czynu. Zaledwie dobę po napaści funkcjonariusze namierzyli i ujęli 46-latka w rejonie ulicy Próchnika w Łodzi. Decyzją sądu agresor trafił do tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na postawienie zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet kara dożywotniego pobytu w więzieniu.

Polecany artykuł:

Adwokat od "trumny na kółkach” już w więzieniu. Ujawnili szczegóły zatrzymania.…
Sonda
Czy czujesz się bezpiecznie w Łodzi?
Wypowiedź prokuratura na temat wypadku, do którego doszło w Cholerzynie, pod Krakowem. Ciężko ranna została 10-letnia Laura. Potrącił ją SUV gdy wraca
usiłowanie zabójstwa
Napaść