To miasto ma jeden najpiękniejszych ratuszy w województwie łódzkim. Jeszcze niedawno było wsią [GALERIA]

Dąbrowice to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Zachwyca zabytkowym ratuszem

Pierwsze wzmianki o Dąbrowicach pochodzą już z XIV wieku, a ich nazwa wywodzi się od otaczających je niegdyś dębowych lasów. Prawdziwy rozwój miejscowości rozpoczął się w 1455 roku, kiedy to król Kazimierz Jagiellończyk nadał jej prawa miejskie. Przez wieki Dąbrowice funkcjonowały jako lokalny ośrodek handlu i rzemiosła. Dramatyczny zwrot w historii miasta nastąpił w XIX wieku.

Zaangażowanie mieszkańców w powstanie styczniowe (1863-1864) spotkało się z surowymi represjami ze strony carskich zaborców. Na mocy ukazu z 1870 roku, w akcie kary za patriotyczną postawę, Dąbrowice utraciły prawa miejskie, zostając zdegradowane do rangi osady. Był to cios, który na ponad 150 lat zmienił status i charakter miejscowości.

Mimo utraty statusu miasta, Dąbrowice nigdy nie straciły swojego historycznego ducha. Starania o przywrócenie praw miejskich zwieńczone zostały sukcesem dopiero niedawno. Decyzją Rady Ministrów, z dniem 1 stycznia 2023 roku, Dąbrowice ponownie znalazły się na mapie miast Polski. Dziś, z populacją liczącą nieco ponad tysiąc mieszkańców, są jednym z najmniejszych miast w województwie, co tylko dodaje im kameralnego uroku.

Spacerując po Dąbrowicach, można odnaleźć ślady dawnej świetności. Do najważniejszych zabytków, które przetrwały próbę czasu, należą:

Neogotycki kościół parafialny – imponująca świątynia pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława, wzniesiona w latach 1880-1884 według projektu znanego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego.

Klasycystyczny ratusz – wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku budynek, który dawniej stanowił serce administracyjne miasta. Dziś mieści się w nim biblioteka oraz ośrodek kultury, nadal służąc lokalnej społeczności.

Drewniany wiatrak koźlak – pochodzący z XIX wieku, jest cennym przykładem dawnego budownictwa przemysłowego i malowniczym elementem krajobrazu.

Park podworski – pozostałość po dawnym zespole dworskim, idealne miejsce na spokojny spacer i chwilę refleksji nad historią tego niezwykłego miasta.

