To jedno z najpiękniejszych miast w woj. łódzkim. W średniowieczu miało już swój kościół

Historia Kamieńska sięga IX i X wieku, kiedy tereny te zamieszkiwało słowiańskie plemię Łęczyców. Pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości pochodzi z 1291 roku i dotyczy budowy drewnianego kościoła. Przełomowym momentem w dziejach osady było nadanie jej praw miejskich w 1374 roku. W tamtym czasie Kamieńsk pełnił funkcję osady targowej na szlaku handlowym z Przedborza do Łasku. Jego przywilej lokacyjny był w kolejnych latach wielokrotnie potwierdzany przez polskich królów.

Po II rozbiorze Polski miasto znalazło się w zaborze pruskim, a następnie, od 1815 roku, w granicach Królestwa Polskiego. Mieszkańcy Kamieńska aktywnie uczestniczyli w powstaniu styczniowym. W czerwcu 1863 roku doszło tu do bitwy po tym, jak powstańcy wykoleili pociąg z rosyjskim wojskiem. W odwecie za patriotyczną postawę, na mocy carskiego ukazu, Kamieńsk w 1870 roku utracił prawa miejskie.

Początek XX wieku przyniósł kolejne wyzwania. W 1904 roku część zabudowań strawił pożar, a w latach 1905–1907 miejscowość stała się areną manifestacji, podczas których domagano się przywrócenia języka polskiego w urzędach i szkołach. Okres międzywojenny to czas rozwoju – powstały wówczas m.in. Dom Ludowy i Kółko Rolnicze, a także wzniesiono pomnik Tadeusza Kościuszki.

II wojna światowa zapisała się w historii miasta w sposób tragiczny. 2 września 1939 roku bombardowanie Luftwaffe zniszczyło niemal całe centrum. Ocalały jedynie trzy obiekty: szkoła, kościół oraz pomnik Kościuszki. Mimo zniszczeń, w nocy z 3 na 4 września polski 2. pułk strzelców konnych przeprowadził brawurowy atak na stacjonujące w mieście oddziały niemieckie, zadając im znaczne straty i opóźniając marsz 1. Dywizji Pancernej o cały dzień. Niestety, w odwecie Niemcy rozstrzelali około 30 mieszkańców, a cała ludność żydowska została wymordowana w czasie okupacji.

Po latach przynależności do województwa piotrkowskiego, Kamieńsk ostatecznie odzyskał swoją historyczną pozycję. 31 grudnia 1993 roku miejscowość ponownie otrzymała prawa miejskie.

Jedynym obiektem w Kamieńsku wpisanym do wojewódzkiego rejestru zabytków jest kościół parafialny pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Świątynia, wzniesiona w latach 1899–1903, jest nie tylko cennym zabytkiem architektury, ale również niemym świadkiem historii – jako jeden z nielicznych budynków przetrwała bombardowanie miasta w 1939 roku.

