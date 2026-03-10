Krwawy finał męskiej kłótni. 50-latek nie żyje, jego kolega oskarżony o zabójstwo

Wieluń. Zabójstwo w domu

W sobotę, 7 marca, dzielnicowy z wieluńskiej komendy otrzymał informację o zwłokach, jakie mogą znajdować się w jednym z domów na terenie gminy Wieluń. Na miejsce natychmiast pojechali mundurowi, którzy pod wskazanym adresem faktycznie odnaleźli ciało mężczyzny. Nie zmarł z przyczyn naturalnych.

- Jak ustalono, był to 50-latek, który pomieszkiwał u swojego 48-letniego znajomego. Ustalono, że pomiędzy mężczyznami doszło do kłótni, w trakcie której 48-latek miał wielokrotnie uderzać 50-latka po ciele oraz zranić ostrym narzędziem - przekazała asp. Sztab. Katarzyna Grela z Komendy powiatowej Policji w Wieluniu.

Dwóch mężczyzn zatrzymanych

Na miejscu zbrodni policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili czynności procesowe. Przesłuchali świadków, w obecności lekarza biegłego przeprowadzili oględziny, a także zabezpieczyli ślady kryminalistyczne.

Funkcjonariusze zatrzymali do sprawy 48-letniego właściciela posesji oraz jego 46-letniego znajomego.

- Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił 48-latkowi zarzut zabójstwa, a drugi z mężczyzn po przesłuchaniu został zwolniony - poinformowała prok. Jolanta Szkilnik, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Za zabójstwo mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia.