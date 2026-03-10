Proces Sebastiana M. zbulwersował bliskich ofiar. Szokujące zachowanie na sali sądowej

We wrześniu 2023 roku na autostradzie A1 rozegrał się dramat, w którym życie stracili Martyna, Patryk oraz ich pięcioletni syn Oliwier. Prokuratura ustaliła, że kierujący pojazdem marki BMW Sebastian M. jechał ze znacznie przekroczoną prędkością i uderzył w osobową kię, którą przemieszczała się rodzina z Myszkowa. Siła uderzenia zepchnęła mniejsze auto na bariery energochłonne, gdzie pojazd natychmiast stanął w płomieniach, a wszystkie uwięzione wewnątrz osoby spłonęły żywcem. Główny podejrzany po tym tragicznym zdarzeniu zbiegł z kraju i przez kilka miesięcy skutecznie unikał organów ścigania. Sprowadzenie go do Polski za pomocą procedury ekstradycyjnej oraz rozpoczęcie procesu sądowego wcale nie ostudziło ogromnych emocji, jakie ta sprawa od samego początku wywołuje w przestrzeni publicznej.

Oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku kierowca może trafić za kratki na maksymalnie osiem lat. Mężczyzna konsekwentnie odpiera zarzuty, a jego obrona buduje narrację opartą na rzekomo fatalnym stanie technicznym samochodu, którym podróżowały ofiary. Adwokatka Sebastiana M. stara się również udowodnić, że to kierowca kii wykonał gwałtowny manewr i wjechał prosto pod rozpędzone BMW, co miałoby całkowicie zdjąć odpowiedzialność z siedzącego na ławie oskarżonych mężczyzny. Takie argumenty wysuwane podczas rozpraw budzą ogromne kontrowersje i prowokują pytania o ostateczny kształt wyroku w tej głośnej sprawie.

Najnowsze światło na przebieg sądowej batalii rzucają sami krewni tragicznie zmarłego małżeństwa, którzy zdecydowali się udzielić wywiadów dziennikarzom programu "Uwaga!" telewizji TVN oraz portalowi O2. Z wypowiedzi załamanych członków rodziny jasno wynika, że uczestnictwo w rozprawach jest dla nich niezwykle bolesnym doświadczeniem, które bezustannie rozdrapuje rany po stracie bliskich. Największy cios stanowi dla nich jednak obserwowanie aroganckiej postawy oskarżonego i słuchanie jego drwiących uwag na temat tragicznych wydarzeń na drodze.

Rodzina ofiar oburzona zachowaniem Sebastiana M. Drwiny i śmiechy na sali sądowej

Matka zmarłej Martyny, pani Małgorzata, relacjonuje, że podczas posiedzeń sądu bliscy ofiar muszą znosić jawne kpiny, ironiczne komentarze oraz szydercze uśmiechy. Krewnych zszokowała nie tylko postawa samego oskarżonego, ale również towarzyszącej mu siostry. Rodzinie brakuje słów, aby opisać tak drastyczny brak podstawowej empatii i zwykłego ludzkiego współczucia, bez względu na to, jaką linię obrony w związku z wypadkiem przyjmuje sprawca i jego otoczenie.

"- On upokarza nasze dzieci, lekceważy ich pamięć. Co by było, gdyby sytuacja się odwróciła? Gdyby ich spotkało takie nieszczęście? Czy dalej byłyby te głupie uśmiechy? Lekceważenie naszych nieżyjących dzieci? Jak oni zareagowaliby na taką tragedię? – pyta pani Małgorzata na łamach portalu O2."

"- Nigdy do nas nie podeszli. Cały czas uśmieszki, zdjęcia, nagrywanie, szyderstwa. Jego siostra śmiała się w głos, aż sędzia zwróciła jej uwagę - dodaje pani Elżbieta, matka śp. Patryka."

Skandaliczne incydenty z udziałem oskarżonego oraz wezwanych świadków wymagały wielokrotnych interwencji ze strony prowadzącego sprawę składu sędziowskiego. Reprymendy doczekała się także reprezentująca Sebastiana M. mecenas, która w trakcie jednej z rozpraw określiła ten makabryczny w skutkach wypadek mianem zwykłej kolizji drogowej. Sytuacja ta pokazuje, że prowokacyjny ton nadawany jest już przez samych obrońców mężczyzny.

"- Zniszczył nam życie, którego nic już nie odbuduje. Naszym domem jest teraz cmentarz. Jesteśmy tam cały czas, rano, w południe, wieczorem. Nawet w nocy, jak nie możemy spać - mówi pani Elżbieta."

"- Gdyby nie mec. Łukasz Kowalski, internauci i dziennikarze, nie byłoby sprawy. Zakopaliby temat - mówią zgodnie rodziny ofiar wypadku A1."

Mężczyzna z rodziny ofiar, pan Waldemar, przyznaje paradoksalnie rację adwokatce reprezentującej Sebastiana M., Katarzynie Hebdzie, która stwierdziła, że na autostradzie nie doszło do zwykłego wypadku drogowego.

"- Bo to nie był wypadek. To było zabójstwo. Tak powinien być sądzony - mówi wprost mężczyzna."

Internauci masowo popierają zdanie pokrzywdzonych, wyrażając w mediach społecznościowych głębokie zaniepokojenie zbyt łagodnym wymiarem kary przewidzianym za tego typu przestępstwo. Głosy sprzeciwu wobec potencjalnie niskiego wyroku cały czas przybierają na sile.

Rodzina ofiar o wypadku na A1. Zrozpaczeni bliscy obawiają się uniewinnienia Sebastiana M.

Osoby, które po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziały o swoich uczuciach w programach telewizyjnych i na portalach informacyjnych, nie kryją ogromnej rozpaczy. Głównym celem ich medialnych wystąpień jest zwrócenie uwagi na ryzyko zbagatelizowania całej tragedii. Bliscy chcą za wszelką cenę zapobiec realizacji scenariusza, w którym obrońcom udałoby się doprowadzić do całkowitego uniewinnienia kierowcy luksusowego auta.

"- Tamtego wieczoru ten człowiek tak naprawdę to zabił trzy rodziny. My funkcjonujemy, my się staramy funkcjonować, ale tak naprawdę, to co to za życie teraz? Życie się dla nas jak gdyby zatrzymało – podkreśla kobieta na łamach O2."

"- To był nasz jedyny syn, jedyny wnuk, jedyna synowa. Ja ją traktowałam jak córkę, którą zawsze chciałam mieć. Oni byli dla nas tak dobrzy. Wozili nas po lekarzach. Umawiali mnie do okulistów, bo mam chore oczy. "Oliś" zawsze mówił: "Babuniu, jak nie będziesz dobrze widziała, to ja ci pomogę" - wspomina zapłakana pani Elżbieta."

Pokrzywdzeni zdają sobie sprawę z tego, że przejście przez ten wyczerpujący proces jest ich moralnym obowiązkiem, aby odpowiednio uczcić pamięć o zmarłych krewnych. Mimo ogromnej woli walki, wciąż zmagają się z dojmującym poczuciem niesprawiedliwości, zwłaszcza gdy widzą aroganckie wystąpienia Sebastiana M. oraz to, jak celowo ucieka wzrokiem przed członkami zrujnowanej rodziny.

"- Nic do niego nie dotarło - mówią."

Kolejne rozprawy w sprawie Sebastiana M. Dalszy ciąg walki o sprawiedliwość

Będziemy na bieżąco monitorować rozwój wydarzeń na sali sądowej i z pewnością wielokrotnie wrócimy do tego tematu w naszych kolejnych publikacjach.