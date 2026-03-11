To jedno z najpiękniejszych miast w woj. łódzkim. Rośnie w nim dąb, pod którym miał odpoczywać Napoleon

Biała Rawska to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. Zachwyca unikatowymi zabytkami

Początki miejskiej historii Białej Rawskiej sięgają około 1472 roku, kiedy to osada uzyskała prawa miejskie. Od XIV do XVI wieku, będąc własnością biskupów chełmskich, miasto przeżywało swój złoty wiek. Korzystne położenie przy szlakach handlowych prowadzących do Czerska, Łęczycy i Sandomierza uczyniło je ważnym lokalnym ośrodkiem handlu, w którym odbywały się cotygodniowe targi oraz 16 jarmarków rocznie.

Niestety, od początku XVII wieku rozpoczął się stopniowy upadek miasta, spotęgowany przez całkowite zniszczenia podczas potopu szwedzkiego. W kolejnych wiekach Biała Rawska zmieniała właścicieli, a od połowy XVIII wieku należała do rodu Leszczyńskich. W 1870 roku, podobnie jak wiele innych miast w zaborze rosyjskim, utraciła prawa miejskie, które odzyskała dopiero w 1925 roku. Ważnym elementem rozwoju miasta od XVIII wieku było osadnictwo żydowskie, które znacząco wpłynęło na jego charakter i wzrost liczby ludności. Tragiczny kres tej wielokulturowej historii przyniosła II wojna światowa, kiedy to niemieccy okupanci utworzyli getto, a jego mieszkańców wywieźli do obozu zagłady w Treblince.

Mimo burzliwych dziejów w Białej Rawskiej zachowało się wiele obiektów świadczących o jej bogatej przeszłości. Centrum miasta do dziś utrzymuje historyczny, XVI-wieczny układ ulic, a wśród zabudowy można odnaleźć XIX-wieczne domy, zarówno murowane, jak i drewniane.

Do najważniejszych zabytków należą:

Zespół pałacowy i park. Klasycystyczny pałac wzniesiony w pierwszej połowie XIX wieku dla Aleksandra Leszczyńskiego otoczony jest malowniczym parkiem krajobrazowym. Jego największą atrakcją jest potężny, ponad 500-letni dąb „Napoleon", którego obwód pnia liczy blisko 7,5 metra. Według lokalnych przekazów pod drzewem tym miał odpoczywać sam cesarz Francuzów.

Kościół św. Wojciecha. Parafialna świątynia, której początki sięgają około 1518 roku. Po pożarze w 1712 roku została odbudowana, a w 1846 roku zyskała charakterystyczną, neogotycką fasadę.

Dawna synagoga. Budynek wzniesiony w latach 1845–1847 w miejscu wcześniejszej, drewnianej bożnicy. Spalony przez Niemców w 1939 roku, po wojnie został odbudowany i obecnie pełni funkcję remizy strażackiej.

Cmentarz parafialny. XVIII-wieczna nekropolia z zabytkowymi kaplicami grobowymi rodów Leszczyńskich i Okęckich oraz symbolicznym grobem ofiar II wojny światowej.

Stacja kolei wąskotorowej. Biała Rawska jest stacją końcową zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej, zbudowanej przez Niemców w 1915 roku. Dziś stanowi ona popularną atrakcję turystyczną.

Tak wygląda Biała Rawska, jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim

