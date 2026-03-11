To najpiękniejsze uzdrowisko w woj. łódzkim. Turyści zachwycają się unikatowym zamkiem

Uniejów to jedno z najpiękniejszych miast w województwie łódzkim. To również popularne uzdrowisko

Początki Uniejowa datuje się na XI wiek, choć pierwsza pisemna wzmianka o miejscowości, określonej jako „Unieievo”, pochodzi z bulli gnieźnieńskiej z 1136 roku. Prawa miejskie nadano osadzie około 1285 roku. W XIV wieku miasto, będące wówczas własnością arcybiskupów gnieźnieńskich, zostało dwukrotnie zniszczone przez Krzyżaków w latach 1331 i 1339. Był to również okres jego świetności – w Uniejowie znajdowała się rezydencja arcybiskupów, a w 1376 roku odbył się tu pierwszy synod duchowieństwa polskiego.

Na przełomie XV i XVI wieku Uniejów był prężnie rozwijającym się ośrodkiem rzemieślniczo-handlowym z licznymi cechami. W 1520 roku arcybiskup Jan Łaski zjednoczył trzy oddzielne części – Stare Miasto, przedmieście Kościelna Wieś i Nowe Miasto – w jeden organizm miejski. Niestety, późniejsze stulecia przyniosły zniszczenia spowodowane potopem szwedzkim, rokoszem Lubomirskiego oraz licznymi pożarami. W wyniku represji po powstaniu styczniowym, w 1870 roku Uniejów utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.

Najważniejszym zabytkiem Uniejowa jest gotycki zamek biskupów gnieźnieńskich, wzniesiony w latach 1360–1365 z inicjatywy arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego. Pierwotnie warownia obronna, na przestrzeni wieków była przebudowywana, m.in. na renesansową rezydencję. W 1836 roku car nadał dobra uniejowskie generałowi Karolowi von Toll w nagrodę za udział w tłumieniu powstania listopadowego. Dziś odrestaurowany zamek pełni funkcje hotelowe i konferencyjne.

Wśród innych cennych obiektów wpisanych do rejestru zabytków znajdują się:

Gotycka kolegiata Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny , budowana w latach 1342–1349.

, budowana w latach 1342–1349. Park krajobrazowy przy zamku , założony w drugiej połowie XIX wieku.

, założony w drugiej połowie XIX wieku. Dwór z około 1845 roku, zlokalizowany przy ulicy Kościelnickiej.

Uwagę zwraca również wolno stojąca, neobarokowa wieża kościelna z 1901 roku o wysokości 25 metrów. Na miejscowym cmentarzu znajdują się z kolei mogiły żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku oraz groby zasłużonych mieszkańców regionu.

Współczesny Uniejów to przede wszystkim znane uzdrowisko. Status ten miasto oficjalnie uzyskało w 2012 roku dzięki unikalnym właściwościom miejscowych wód termalnych. Są one bogate m.in. w siarkę, fluor i jod, którego zawartość jest porównywalna do tej w Morzu Bałtyckim. Sercem uzdrowiska jest kompleks Termy Uniejów, otwarty w 2008 roku, który oferuje baseny, gastronomię oraz odnowę biologiczną. Turystyczny charakter miasta podkreślają także cykliczne wydarzenia, takie jak wielki turniej rycerski i jarmark średniowieczny.

