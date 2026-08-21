W Zgierzu kończy się budowa nowego bloku operacyjnego

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu dobiega końca budowa i rozbudowa bloku operacyjnego wraz z modernizacją oddziałów zabiegowych. Docelowo obiekt ma dysponować ośmioma w pełni wyposażonymi i zintegrowanymi salami zabiegowymi.

Nowe sale mają pozwolić lekarzom wykonywać także skomplikowane operacje mało inwazyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu. Krzysztof Strąk, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala, podkreśla, że takie wyposażenie ma zwiększyć możliwości zespołów zabiegowych przy bardziej zaawansowanych procedurach.

Szpital zapowiada krótsze kolejki do zabiegów

Placówka zapowiada, że nowa infrastruktura usprawni organizację pracy i ułatwi wykorzystanie sal operacyjnych. Szpital liczy, że dzięki temu łatwiej wykorzysta sale operacyjne i ograniczy przestoje.

W praktyce ma to oznaczać lepsze wykorzystanie sal i mniej przestojów między zabiegami. Według Krzysztofa Strąka pacjenci mają na tym zyskać także medycznie, bo techniki mało inwazyjne oznaczają mniejszy uraz operacyjny, mniejsze ryzyko powikłań i szybszy powrót do codziennego funkcjonowania.

Blok operacyjny w Zgierzu kosztuje 49 mln zł

Całkowity koszt inwestycji to około 49 mln zł. Około 42 mln zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a około 7 mln zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Za te pieniądze powstają nowe sale i ich wyposażenie. Dla pacjentów ze Zgierza i całego regionu ma to oznaczać łatwiejszy dostęp do nowoczesnej chirurgii w miejscowym szpitalu.

Województwo planuje w 2026 roku 256 mln zł na zdrowie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego. Na ochronę zdrowia w 2026 roku przeznaczono 256 mln zł, z czego około 100 mln zł ma trafić bezpośrednio do placówek medycznych podległych samorządowi województwa.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI