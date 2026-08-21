W Zgierzu kończy się budowa nowego bloku operacyjnego
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu dobiega końca budowa i rozbudowa bloku operacyjnego wraz z modernizacją oddziałów zabiegowych. Docelowo obiekt ma dysponować ośmioma w pełni wyposażonymi i zintegrowanymi salami zabiegowymi.
Nowe sale mają pozwolić lekarzom wykonywać także skomplikowane operacje mało inwazyjne z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętu. Krzysztof Strąk, zastępca dyrektora do spraw medycznych szpitala, podkreśla, że takie wyposażenie ma zwiększyć możliwości zespołów zabiegowych przy bardziej zaawansowanych procedurach.
Polecany artykuł:
Szpital zapowiada krótsze kolejki do zabiegów
Placówka zapowiada, że nowa infrastruktura usprawni organizację pracy i ułatwi wykorzystanie sal operacyjnych. Szpital liczy, że dzięki temu łatwiej wykorzysta sale operacyjne i ograniczy przestoje.
W praktyce ma to oznaczać lepsze wykorzystanie sal i mniej przestojów między zabiegami. Według Krzysztofa Strąka pacjenci mają na tym zyskać także medycznie, bo techniki mało inwazyjne oznaczają mniejszy uraz operacyjny, mniejsze ryzyko powikłań i szybszy powrót do codziennego funkcjonowania.
Blok operacyjny w Zgierzu kosztuje 49 mln zł
Całkowity koszt inwestycji to około 49 mln zł. Około 42 mln zł pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, a około 7 mln zł z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
Za te pieniądze powstają nowe sale i ich wyposażenie. Dla pacjentów ze Zgierza i całego regionu ma to oznaczać łatwiejszy dostęp do nowoczesnej chirurgii w miejscowym szpitalu.
Województwo planuje w 2026 roku 256 mln zł na zdrowie
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu podlega Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego. Na ochronę zdrowia w 2026 roku przeznaczono 256 mln zł, z czego około 100 mln zł ma trafić bezpośrednio do placówek medycznych podległych samorządowi województwa.
Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI