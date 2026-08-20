Muzeum Sztuki w Łodzi rusza z serialem „Theory of Seeing”

Muzeum Sztuki w Łodzi realizuje czteroodcinkowy serial artystyczny „Theory of Seeing” we współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. Międzynarodowa premiera ma się odbyć w listopadzie. Do projektu zaproszono twórców o światowej renomie.

Wśród twórców są Agnieszka Polska, artystka wideo mieszkająca w Berlinie, oraz Mykola Ridnyi, pochodzący z Ukrainy artysta pracujący w różnych mediach - od performansów w przestrzeni publicznej po instalacje, rzeźbę i filmy krótkometrażowe. Nad serialem pracują też Anton Vidokle i Liam Gillick.

Wilhelm Sasnal dołączył do grona autorów odcinków

Jednym z autorów odcinków będzie Wilhelm Sasnal, malarz i reżyser filmowy, zaliczany do grona najbardziej znanych polskich twórców. Artysta został niedawno wyróżniony nagrodą Rubensa, przyznawaną od 1957 roku przez niemieckie miasto Siegen, miejsce narodzin Petera Paula Rubensa. To wyróżnienie trafia do artystów, którzy wnieśli pionierski wkład w rozwój malarstwa w Europie.

Dla Sasnala to wyróżnienie ma dodatkowe znaczenie, bo jest pierwszym Polakiem nagrodzonym nagrodą Rubensa. Jego udział pokazuje, jak mocną obsadę skompletowało muzeum.

Serial sięga po „Teorię widzenia” Strzemińskiego i otwiera ją na nowe tematy

Punktem wyjścia dla serii jest „Teoria widzenia” Władysława Strzemińskiego, jedna z najważniejszych polskich książek o historii sztuki. Twórcy chcą rozwinąć koncepcję artysty i pokazać ją szerokiej publiczności. Każdy odcinek ma prowadzić dialog z książką, ale też otwierać ją na nowe interpretacje.

Twórcy chcą pokazać myśl Strzemińskiego także międzynarodowej publiczności. W serialu pojawią się wątki związane m.in. z cybernetyką i sztuczną inteligencją, a także abstrakcją w kontekście pamięci Zagłady. Właśnie tam klasyczna koncepcja ma spotkać się ze współczesnymi pytaniami o obraz i percepcję.

Projekt ruszył po anglojęzycznym wydaniu książki Strzemińskiego

„Theory of Seeing” jest kontynuacją działań rozpoczętych przez Muzeum Sztuki w 2025 roku, gdy ukazało się pierwsze anglojęzyczne wydanie książki Strzemińskiego. Publikacja zajmuje ważne miejsce w polskiej historii sztuki, bo pokazuje, jak na sposób widzenia wpływają tło historyczne, kultura i społeczne doświadczenie.

W tej koncepcji patrzenie nie jest wyłącznie indywidualnym doświadczeniem, ale społeczną praktyką, która kształtuje świadomość. Muzeum podkreśla, że dziś, w obliczu rosnącego tempa produkcji i generowania obrazów, warto do niej wrócić. Serial ma mówić nie tylko o sztuce, ale też o tym, jak współcześnie patrzymy i interpretujemy obrazy.

Projekt rozszerzy strona internetowa, a partnerami są e-flux i Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku

Częścią przedsięwzięcia będzie także strona internetowa poświęcona „Teorii widzenia”. Mają się tam znaleźć filmy i dodatkowe teksty, które będą rozwijać refleksję nad percepcją. Celem jest włączenie koncepcji Strzemińskiego do szerszej międzynarodowej rozmowy o historii sztuki i krytyce artystycznej.

Partnerami projektu są Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz platforma e-flux. Produkcja otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura inspirująca 2025-2026. Jesienią serial ma trafić do międzynarodowej publiczności.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI