Szokujące tło ataku nożownika w Łęczycy. 20-letni Igor rzucił się na brata, bo ten miał romans z ich matką?!

Do krwawego incydentu doszło 8 sierpnia 2023 roku w jednej z kamienic przy ulicy Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy w województwie łódzkim. Lokal zamieszkiwali dwudziestoletni Igor Ś., jego matka Elżbieta oraz przyrodni brat Ryszard. Na początku doniesienia medialne i komunikaty służb były bardzo lakoniczne, sugerując jedynie ostry konflikt na linii syn-matka. Śledczy z Prokuratury Rejonowej w Łęczycy ustalili, że gdy Ryszarda nie było w domu, młodszy z braci zgłaszał matce pretensje o jej relację z tym mężczyzną, zarzucając mu stosowanie przemocy, wyzwisk i rękoczynów. Młodzieniec nie potrafił zaakceptować faktu, że kobieta nie sprzeciwia się takiemu traktowaniu. Według informacji przekazanych przez lokalny portal Łęczyca Nasze Miasto, po ostrej wymianie zdań 20-latek opuścił mieszkanie, a po powrocie nakrył matkę z przyrodnim bratem w jednym z pokojów. Ponownie wybuchła kłótnia o rzekomo niewłaściwe zachowanie względem rodzicielki, której Elżbieta nie zdołała już w żaden sposób załagodzić.

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Igor z Łęczycy zaatakował brata nożem. Szokujące tło rodzinnej awantury

W szczytowym momencie awantury dwudziestolatek chwycił kuchenne ostrze i rzucił się z nim na Ryszarda, zadając mu cios prosto w klatkę piersiową. Kiedy ranny osunął się na podłogę, matka rzuciła się na pomoc, próbując obezwładnić młodszego syna. Wywiązała się szamotanina, podczas której Elżbieta przypadkowo doznała rany ciętej dłoni, gdy za wszelką cenę próbowała wyrwać narzędzie zbrodni z rąk napastnika. Po tym incydencie zszokowany Igor porzucił zakrwawiony nóż i rzucił się w panice do ucieczki z kamienicy.

Na miejsce natychmiast wezwano zespół ratownictwa medycznego. Prokuratura poinformowała, że Ryszard K. odniósł niezwykle poważne obrażenia, które bezpośrednio zagrażały jego życiu. Poszkodowany przeszedł skomplikowaną drogę medyczną, ponieważ początkowo ratowano go w placówce w Łęczycy, następnie przetransportowano do szpitala im. Kopernika w Łodzi, by finalnie ponownie umieścić go w łęczyckim ośrodku. Lekarzom ostatecznie udało się ustabilizować funkcje życiowe mężczyzny, dzięki czemu przeżył on ten brutalny atak.

Uciekający Igor Ś. udał się do znajomej sąsiadki z gorącą prośbą o pilne podwiezienie do Łodzi. Kobieta wraz ze swoim partnerem przystała na tę prośbę i przetransportowała uciekiniera w okolice łódzkich ogródków działkowych. Z późniejszych zeznań świadka wynikało, że w trakcie podróży autem dwudziestolatek zanosił się płaczem. Działania funkcjonariuszy doprowadziły do zatrzymania młodego mężczyzny już następnego dnia, czyli 9 sierpnia 2023 roku. Podczas przesłuchania stanowczo zaprzeczył zarzutom o usiłowanie zabójstwa, tłumacząc śledczym, że chciał jedynie napędzić bratu strachu i absolutnie nie miał w planach odebrania mu życia.

Z biegiem czasu w Łęczycy zaczęły krążyć coraz głośniejsze plotki na temat prawdziwych motywów zbrodni. Skala domysłów była tak ogromna, że gdy w marcu 2024 roku przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się proces karny, podjęto decyzję o całkowitym wyłączeniu jawności rozpraw. Argumentowano to koniecznością ochrony drastycznych wątków obyczajowych, które nie powinny być przedmiotem publicznej debaty. Przebywającemu od miesięcy w łódzkim areszcie śledczym oskarżonemu widmo spędzenia reszty życia za kratami zaglądało głęboko w oczy, ponieważ maksymalny wymiar kary wynosił w tym przypadku dożywocie.

Decyzja o utajnieniu procesu wywołała spore poruszenie wśród mieszkańców Łęczycy, którzy masowo zaczęli bronić młodego napastnika, co jeszcze mocniej przyciągnęło uwagę mediów. Dziennikarze gazety „Super Express” dotarli do informacji, z których wynikało, że rzeczywistym powodem wybuchu agresji nie była jedynie rzekoma przemoc Ryszarda, lecz przede wszystkim jego intymna relacja z matką obu mężczyzn. Dwudziestolatek miał wielokrotnie nakrywać swoich bliskich w jednoznacznych sytuacjach, co doprowadziło do pęknięcia emocjonalnej bariery.

O sprawie szeroko pisała prasa: „- Mieszkańcy jednej z niewielkich uliczek w centrum Łęczycy od dłuższego czasu mówili o romansie Elżbiety z najstarszym synem. Oni byli kochankami – cytował sąsiadów rodziny »Super Express«. - Ona nawet mówiła, że go nie traktuje jak syna. Całe miasto o tym wiedziało. Prowadzili się pod rękę, całowali w miejscach publicznych – relacjonowali mieszkańcy.”

Sąd Okręgowy w Łodzi wydał wyrok. Rodzinny koszmar Igora Ś. zakończony łagodną karą

Z ustaleń prasy wynikało, że do pewnego momentu kobieta mieszkała w Łęczycy wyłącznie z młodszym synem, jednak sytuacja diametralnie się zmieniła po przeprowadzce Ryszarda kilka lat temu. Igor Ś. często próbował interweniować i zwracał im uwagę na niestosowne zachowanie, lecz jego prośby oraz późniejsze groźby trafiały w próżnię. W małej społeczności szepty i plotki przybierały na sile, a wytykanie palcami stawało się dla młodego człowieka koszmarem nie do zniesienia. Skumulowane napięcie znalazło swoje ujście w trakcie kolejnej domowej awantury, kiedy to napastnik chwycił za nóż i zranił przyrodniego brata podczas szarpaniny. Część lokalnej społeczności murem stanęła w jego obronie.

Głosy wsparcia widać było chociażby w internecie: „- Oni zniszczyli mu życie swoją chorą relacją. Nawet teraz, gdy on siedzi za kratami, nie przestali się z tym obnosić – można wyczytać w mediach społecznościowych i na różnych forach poświęconych Łęczycy. - Współczuję temu chłopakowi – podkreślają internauci.”

Ostatecznie wymiar sprawiedliwości postanowił uwzględnić szereg kluczowych okoliczności łagodzących. Zwrócono uwagę na ogromną krzywdę psychiczną oskarżonego, wynikającą z patologicznego układu między jego matką a przyrodnim bratem, co zaważyło na łagodnym wyroku dla sprawcy. Co niezwykle zaskakujące, sam poszkodowany Ryszard stanął przed sądem w obronie sprawcy i nie domagał się dla niego surowej kary. Zeznał przed obliczem sądu: „- Poniosło chłopa, nie mam do niego żalu - mówił, opowiadając o tym, że do ugodzenia nożem doszło podczas szarpaniny, przez przypadek.”

Mimo tych tłumaczeń Sąd Okręgowy w Łodzi oficjalnie uznał winę dwudziestolatka, stwierdzając stanowczo w uzasadnieniu, że mężczyzna działał z zamiarem ewentualnym pozbawienia życia. „- Usiłował dokonać jego zabójstwa w ten sposób, że zadał mu cios nożem kuchennym, powodując ranę kłutą tułowia oraz obrażenia, które skutkowały ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na podjęte wobec pokrzywdzonego działania medyczne – przekazał sędzia Grzegorz Gala, rzecznik prasowy sądu, w rozmowie z »Super Expressem«.” Choć całe postępowanie toczyło się z wyłączeniem jawności, to ostateczny werdykt wraz z krótkim omówieniem motywów zostały przekazane przedstawicielom mediów.

Mając na uwadze niezwykle skomplikowane tło sprawy, sędziowie zdecydowali się zastosować wobec Igora Ś. nadzwyczajne złagodzenie kary. W efekcie mężczyzna został prawomocnie skazany jedynie na cztery lata pozbawienia wolności za swój czyn. W momencie publikacji tego materiału odpowiednie służby nie przekazywały żadnych informacji dotyczących ewentualnej apelacji od zasądzonego wyroku.