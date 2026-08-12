7-latek tonął w basenie. Prokuratura sprawdzi, dlaczego nikt nie zareagował

Po informacji, że nie żyje 7 letni chłopiec, który w lipcu tonął podczas wakacyjnej szkoły pływania w aquaparku w Łodzi prokuratura będzie prowadzić śledztwo w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci.

Na obecnym etapie zaplanowane jest przeprowadzenie sekcji zwłok, przeprowadzenie eksperymentu procesowego na terenie basenu oraz powołanie biegłego z zakresu ratownictwa, który oceni zachowanie opiekunów i ratowników. Po zgromadzeniu materiału dowodowego zostanie podjęta decyzja o ewentualnych zarzutach - mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Prokuratura będzie wyjaśniać, jak to możliwe, że nikt nie zauważył, że dziecko tonie. Z nagrań monitoringu wiadomo że chłopiec przez 3 minuty wynurzał się z wody i zanurzał. Później przez 6 minut dziecko leżało na dnie basenu. Zauważył je i wyniósł na brzeg starszy mężczyzna, który podjął reanimację. Dziecko zostało przewiezione do Szpitala Matki Polki w stanie krytycznym, lekarze walczyli o jego życie od końca lipca.

Nie żyje 7-latek, który tonął na Fali:

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7-latek przebywał pod wodą kilka minut. Nikt nie reagował

Przypomnijmy, że tragiczne wydarzenia rozegrały się 27 lipca w łódzkim Aquaparku Fala. 7-letni chłopiec uczestniczył w wakacyjnej szkole pływania i przebywał na basenie razem z innymi dziećmi.

Z ustaleń śledczych oraz zapisów monitoringu wynika, że w pewnym momencie zaczął zanurzać się pod wodę i ponownie wynurzać. Taka sytuacja miała trwać około trzech minut. Później chłopiec całkowicie zniknął pod taflą wody i przez kolejne sześć minut pozostawał na dnie basenu.

Dziecko zauważył dopiero starszy mężczyzna, który znajdował się w pobliżu. Mężczyzna zanurkował, wyciągnął 7-latka na brzeg i rozpoczął reanimację. Chłopiec odzyskał funkcje życiowe, jednak jego stan był skrajnie ciężki. Trafił do Centrum Zdrowia Matki Polki, gdzie lekarze przez kilkanaście dni walczyli o jego życie. Niestety, lekarzom nie udało się uratować chłopca. Stwierdzono śmierć mózgu, a 7-latek zmarł.

W obliczu niewyobrażalnej tragedii jego rodzice podjęli decyzję o pośmiertnym oddaniu organów syna do transplantacji. Dzięki temu jego śmierć może dać szansę na życie innym osobom.