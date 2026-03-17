Seria włamań w Kutnie. 42-letni recydywista wpadł na gorącym uczynku

Seria włamań w Kutnie. Złodziej okradał domy jednorodzinne

Seria włamań, która zaniepokoiła mieszkańców Kutna, rozpoczęła się 25 lutego 2026 roku. To właśnie tego dnia sprawca po raz pierwszy uderzył, włamując się do dwóch domów jednorodzinnych i kradnąc z nich gotówkę oraz biżuterię. Ten sam schemat działania powtórzył się 10 marca, kiedy to kolejne dwie posesje padły jego łupem. Sprawca za każdym razem forsował okna lub drzwi, powodując dodatkowe zniszczenia i potęgując straty poszkodowanych właścicieli.

Zatrzymanie na gorącym uczynku w Kutnie. 42-latek wpadł dzięki świadkowi

Przełom w sprawie nastąpił 13 marca 2026 roku około godziny 11:30, kiedy złodziej dokonywał piątego włamania. Jego ucieczkę z okradanego budynku zauważył czujny świadek, który bezzwłocznie zaalarmował kutnowską policję. Na miejsce natychmiast skierowano patrole, a funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego szybko namierzyli podejrzanego, który próbował ukryć się w zaroślach. Podczas przeszukania 42-latka policjanci znaleźli przy nim skradzioną chwilę wcześniej biżuterię, co stanowiło niezbity dowód przestępstwa.

Seryjny włamywacz z Kutna w areszcie. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Zatrzymany 42-latek został przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie usłyszał łącznie pięć zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem. Jego sytuację prawną dodatkowo komplikuje fakt, że działał w warunkach recydywy, co oznacza, że był już wcześniej karany za podobne przestępstwa. Na wniosek prokuratury, sąd w Kutnie 15 marca 2026 roku podjął decyzję o zastosowaniu wobec niego tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Zgodnie z kodeksem karnym, za popełnione czyny grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności, jednak z powodu powrotu do przestępstwa sąd może zaostrzyć wyrok nawet do 15 lat.

Źródło: Policja.pl

