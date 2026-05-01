Zawalenie się kamienicy w Łowiczu. Służby ratunkowe w akcji! [ZDJĘCIA]

Akcja ratunkowa przy ulicy Zduńskiej w Łowiczu

W piątek 1 maja, około godziny 14:30, na terenie Łowicza w województwie łódzkim doszło do poważnej katastrofy. W obrębie podwórza przy ulicy Zduńskiej nagle zawaliła się część zabudowy kamienicy. Pod wskazany adres natychmiast zadysponowano siły ratunkowe. Działania podjęły liczne zastępy Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu. Na miejsce skierowano również Grupę Operacyjną reprezentującą Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi, a także stołeczną Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą z jednostki JRG 15 w Warszawie.

Funkcjonariusze straży pożarnej błyskawicznie zabezpieczyli niebezpieczny teren. Od razu przystąpiono do przeszukiwania powstałego gruzowiska, aby wykluczyć obecność ewentualnych ofiar pod zwałami cegieł.

Wzmiankę o zdarzeniu udostępniono na profilu Alarmowy Łowicz. Teren katastrofy obstawiła również lokalna policja, która pilnuje porządku i wspomaga pracę zespołów poszukiwawczych. Przedstawiciele służb zaznaczają, że warunki na miejscu są bardzo zmienne, a cała operacja może potrwać jeszcze wiele godzin. Ratownicy nie tylko odgruzowują teren, ale także na bieżąco weryfikują stabilność sąsiadujących bezpośrednio z kamienicą budynków.

