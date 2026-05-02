Tragiczny wybuch gazu. Nie żyje 15-letnia dziewczyna

Do dramatycznych scen doszło w sobotę, 2 maja około godziny 10:20 w miejscowości Anielin w powiecie wieluńskim. W jednym z domów jednorodzinnych doszło do eksplozji gazu, która zakończyła się tragedią. Siła wybuchu była na tyle duża, że w jednej chwili zniszczyła spokój mieszkańców i postawiła na nogi wszystkie służby ratunkowe.

Jak przekazał rzecznik straży pożarnej, na miejscu zginęła nastoletnia dziewczyna w wieku około 15–16 lat. W wyniku eksplozji poważnie ranna została także około 40-letnia kobieta, która doznała rozległych poparzeń trzeciego stopnia. Jej stan jest ciężki – śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do specjalistycznego centrum leczenia oparzeń w Siemianowice Śląskie.

W dniu dzisiejszym o godzinie 10:21 zostaliśmy zadysponowani do wybuchu butli z gazem i pożaru w budynku mieszkalnym w miejscowości Anielin - poinformowała OSP Konopnica.

Wybuch w domu jednorodzinnym. Dwie kobiety trafiły do szpitala

To jednak nie koniec dramatycznych wydarzeń. Do szpitala trafiła również młoda, około 20-letnia kobieta, która przeżyła silny wstrząs po wybuchu. Kobieta doznała szoku w wyniku zdarzenia. Strażacy ewakuowali z budynku także osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – na szczęście bez obrażeń.

Według wstępnych ustaleń przyczyną eksplozji mogło być rozszczelnienie instalacji gazowej, najprawdopodobniej wężyka doprowadzającego gaz. Choć wybuch był bardzo silny, konstrukcja budynku nie została naruszona.

Śledczy będą teraz dokładnie analizować przebieg zdarzenia, by ustalić wszystkie okoliczności tej tragedii, która w jednej chwili odebrała młode życie i pozostawiła rodzinę w szoku.

