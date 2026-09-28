Sensacja w łódzkim zoo. Na świat przyszły lwy azjatyckie, czekano na to ponad 20 lat

Wielki sukces łódzkiego Orientarium, które po dwudziestu latach doczekało się narodzin wyjątkowych drapieżników.

Para lwów azjatyckich, Shiva i Loki, doczekała się swojego pierwszego potomstwa – w zoo pojawił się mały samiec oraz samiczka.

To niezwykle ważne wydarzenie dla ochrony gatunku, które wywołało ogromne poruszenie wśród miłośników zwierząt.

Lipiec przyniósł łódzkiemu Orientarium ogromne powody do radości, ponieważ to właśnie wtedy narodziły się dwa małe drapieżniki – samiczka i samiec. To pierwsze wspólne młode Lokiego i Shivy, a zarazem historyczny moment dla ogrodu zoologicznego, który czekał na przychówek tego gatunku przez ponad dwie dekady. Warto podkreślić, że tradycje hodowli lwów azjatyckich w Łodzi sięgają 1996 roku, co daje miastu pozycję absolutnego lidera w Polsce. Ostatnim urodzonym tutaj lwiątkiem była Tycia, która przyszła na świat 7 września 2005 roku. Samica spędziła w tutejszym Orientarium całe swoje życie, ostatecznie odchodząc w lutym 2025 roku.

- Kiedy młode przychodzą na świat po tak długiej przerwie, trudno mówić o tym bez emocji. To pierwszy miot Shivy i Lokiego oraz niezwykle ważny moment dla całego zespołu. Łódzkie zoo ma długą historię hodowli lwów azjatyckich, dlatego te narodziny znaczą dla nas szczególnie dużo. Cieszymy się z sukcesu, a teraz koncentrujemy się na potrzebach Shivy i rozwoju młodych – wyznał z niekrywaną radością Michał Gołędowski, pełniący funkcję Dyrektora Hodowli i Rozwoju w Orientarium ZOO Łódź.

- To wiadomość, na którą Łódź czekała ponad dwie dekady – skomentowała Hanna Zdanowska. Prezydent Łodzi. -Dziś możemy razem z zespołem zoo cieszyć się z narodzin dwojga lwów azjatyckich. Za tym pięknym momentem stoją lata pracy, wiedza i codzienna troska o zwierzęta. Gratuluję wszystkim, którzy opiekują się Shivą, Lokim i ich młodymi. Jestem pewna, że Łodzianie przyjmą tę wiadomość z taką samą radością jak my.

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