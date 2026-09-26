Pożar kamienicy! Ogień odciął drogę ucieczki, ludzie ewakuowani przez drabinę

Ogień pojawił się w sobotę po godz. 17:00. Centrum powiadamiania ratunkowego odebrało pilny sygnał o pożarze w kamienicy przy ulicy Armii Krajowej w Pabianicach. Oficer dyżurny zadysponował w ten rejon policyjne patrole oraz kilka jednostek straży pożarnej.

Pożar kamienicy w Pabianicach. Ogień odciął drogę ucieczki

Wstępne rozpoznanie sytuacji wykazało zarzewie ognia umiejscowione bezpośrednio w obrębie klatki schodowej. Pożar przeniósł się się na wyższe kondygnacje obiektu. Ośmiu osobom zamieszkującym budynek udało się bezpiecznie wybiec na zewnątrz przed przyjazdem służb ratowniczych. Dalszy przebieg wypadków zrelacjonował dziennikarzom „Super Expressu” młodszy brygadier Michał Kuśmirowski z pabianickiej komendy straży.

"Według wstępnych informacji do zdarzenia doszło na klatce schodowej. Pożar rozprzestrzenił się na pierwsze piętro. Przed naszym przybyciem ewakuowało się 8 lokatorów."

Akcja ratunkowa w Pabianicach. Strażacy ewakuowali ludzi i psy

Uwięzieni w głębi gęstego dymu ludzie musieli czekać na specjalistyczną pomoc ze strony strażaków. Zespoły ratownicze przystawiły drabinę do okien i sprowadziły uwięzionych na dół. Ewakuowano kolejnych lokatorów i da psy. Na szczęście nikt nie został ranny. Informacje potwierdził dla „Super Expressu” młodszy brygadier Kuśmirowski.

"Po naszym przybyciu przez drabinę przystawną ewakuowało się kolejnych lokatorów, dodatkowo dwa pieski. Nie ma osób poszkodowanych, działania dalej trwają. Siły i środki są wystarczające, pożar się już nie rozprzestrzenia."

Służby ratownicze cały czas działają na miejscu zdarzenia. Akcja na godz. 19:00 jeszcze się nie zakończyła