Sąsiedzi widzieli poszukiwanego mecenasa od "trumny na kółkach"! Prawnika szuka policja

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-05-05 10:47

Funkcjonariusze od kilku dni bezskutecznie próbują namierzyć 46-letniego Pawła Kozaneckiego. Łódzki mecenas ma do odsiadki wyrok półtora roku pozbawienia wolności za doprowadzenie do tragicznego w skutkach zderzenia drogowego, w którym zginęły dwie kobiety. Jego sąsiedzi twierdzą jednak, że prawnik pojawił się w pobliżu swojej posesji w niedzielny wieczór, 3 maja.

Sąsiedzi ściganego mecenasa: „Widzieliśmy go w niedzielny wieczór pod domem”
Sąsiedzi ściganego mecenasa: „Widzieliśmy go w niedzielny wieczór pod domem” Sąsiedzi ściganego mecenasa: „Widzieliśmy go w niedzielny wieczór pod domem” Sąsiedzi ściganego mecenasa: „Widzieliśmy go w niedzielny wieczór pod domem” Sąsiedzi ściganego mecenasa: „Widzieliśmy go w niedzielny wieczór pod domem”
Galeria zdjęć 26

Śmiertelny wypadek na trasie Barczewo-Jeziorany. Prawnik skazany

Prawnik usłyszał prawomocny wyrok więzienia za dramatyczne zdarzenia z września 2021 roku. Wtedy to, prowadząc swojego Mercedesa na drodze między Barczewem a Jezioranami niedaleko Olsztyna, niespodziewanie zjechał na lewy pas jezdni. Doprowadził w ten sposób do tragicznego zderzenia czołowego z prawidłowo jadącym Audi 80, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat – obie zginęły na miejscu. Niedługo po tragedii mężczyzna wywołał ogólnopolski skandal, nazywając samochód zmarłych "trumną na kółkach". Taka postawa poskutkowała twardą reakcją Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi, która w styczniu 2024 roku odebrała mu prawo do wykonywania zawodu, a przeciwko niemu wciąż toczą się kolejne postępowania dyscyplinarne.

Początkowo olsztyński Sąd Rejonowy wymierzył mu karę dwóch lat pozbawienia wolności za spowodowanie tej drogowej tragedii. Ostatecznie w marcu bieżącego roku, po rozpatrzeniu apelacji, wyrok skrócono do roku i sześciu miesięcy bezwzględnego więzienia. Zgodnie z tym prawomocnym orzeczeniem, 46-latek miał trafić do zakładu karnego.

Polecany artykuł:

Paweł Kozanecki ścigany listem gończym! Szokujące kulisy zniknięcia adwokata sk…

Paweł Kozanecki ukrywa się przed policją. Wysłano list gończy

Zanim jednak zapadła ostateczna decyzja o przymusowym osadzeniu, obrońca podjął formalne kroki mające na celu uniknięcie natychmiastowej odsiadki.

- Skazany 9 marca złożył wniosek o odroczenie wykonania kary, ale został on oddalony – mówi „Super Expressowi” sędzia Grzegorz Gała, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Łodzi. - Jednocześnie jego pełnomocnik złożył kolejny wniosek o możliwość odbywania kary w trybie dozoru elektronicznego - dodaje.

Polecany artykuł:

Policja szuka adwokata od "trumny na kółkach"! Paweł Kozanecki nie stawił się w…

Wymiar sprawiedliwości z Olsztyna przekazał łódzkim funkcjonariuszom oficjalny nakaz doprowadzenia 46-latka prosto do celi, jednak ten sprytnie zaczął unikać kontaktu z organami ścigania. Patrole nie zastały go pod wskazanym adresem, co błyskawicznie poskutkowało wystawieniem za nim oficjalnego listu gończego.

Świadkowie ze Złotna widzieli mecenasa w niedzielę

Mimo trwających intensywnych poszukiwań, lokalni mieszkańcy twierdzą, że widzieli zbiega na początku miesiąca, dokładnie w niedzielę, 3 maja. 46-latek posiada segment w zamkniętym i monitorowanym kompleksie na łódzkim osiedlu Złotno, gdzie mieszka nieprzerwanie od 2016 roku. Do niedawna regularnie mijał się tam z wieloma sąsiadami, jednak w ostatnim czasie jego obecność stała się bardzo sporadyczna.

- Rzeczywiście od mniej więcej dwóch tygodni jakby go było mniej widać - mówi małżeństwo mieszkające po sąsiedzku. - Nawet się zastanawialiśmy, czy może gdzieś wyjechali albo poszedł już do więzienia. Byliśmy nawet zdziwieni tym listem gończym, bo przecież czeka na decyzję o nadzorze elektronicznym. Ale w niedzielę, 3 maja wieczorem widzieliśmy go jak najpierw przyjechał na rowerze do domu, a potem gdzieś odjechał - opowiadają sąsiedzi mecenasa.

Reprezentująca łódzką policję Kamila Sowińska kategorycznie odmawia podania szczegółów dotyczących tego, ile było wizyt mundurowych pod adresem ukrywającego się prawnika. Przedstawicielka służb zapewnia wprost o nieustannych działaniach operacyjnych zmierzających do ujęcia mężczyzny.

- Cały czas pracujemy intensywnie nad jego zatrzymaniem - mówi.

Sąsiedzi ściganego mecenasa: „Widzieliśmy go w niedzielny wieczór pod domem”
Galeria zdjęć 26

Polecany artykuł:

Adwokat od "trumny na kółkach" już na utrzymaniu żony, ale grozi mu kolejny wyr…
Sąsiedzi widzieli Pawła Kozaneckiego pod domem
Sonda
Czy masz zaufanie do polskiej policji?
"trumna na kółkach"
list gończy