Dramatyczne zgłoszenie w Tomaszowie. Ruszyły poszukiwania nad Pilicą

Wieczorem 3 maja 2026 roku, około godziny 18:30, dyżurny tomaszowskiej policji odebrał telefon, który zmroził krew w żyłach. Zaniepokojona kobieta poinformowała, że jej 47-letnia siostra znajduje się w głębokim kryzysie i może być w stanie zagrożenia życia. Z jej relacji wynikało, że poszukiwana udała się w okolice popularnego „żelaznego mostu” nad rzeką Pilicą, co natychmiast uruchomiło policyjną akcję. Na miejsce niezwłocznie skierowano dzielnicowych, którzy rozpoczęli intensywne poszukiwania na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, przeczesując linię brzegową i pobliskie zabudowania.

Heroiczna postawa dzielnicowego. Policjant bez wahania wskoczył do rzeki

Przełom w poszukiwaniach nastąpił dzięki czujności przypadkowej kobiety, która spacerowała w pobliżu. Zauważyła ona w nurcie rzeki 47-latkę i natychmiast zaalarmowała patrolujących teren policjantów. Bohaterem akcji okazał się sierż. Marcin Polewczyk, który bez chwili namysłu, w pełnym umundurowaniu, wszedł do zimnej wody. Dzięki jego odwadze i determinacji udało się bezpiecznie wyciągnąć kobietę na brzeg, gdzie mogła otrzymać niezbędną pomoc. Ta szybka i zdecydowana reakcja funkcjonariusza zapobiegła tragedii.

Gdzie szukać pomocy w kryzysie? Ważny apel policji

Uratowana 47-latka natychmiast trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który udzielił jej pierwszej pomocy. Następnie została przetransportowana do Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, gdzie otrzymała specjalistyczną opiekę. Policja podkreśla, jak ważna jest reakcja na sygnały świadczące o czyimś kryzysie emocjonalnym i apeluje, by nigdy nie pozostawać obojętnym. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje wsparcia, pamiętaj, że istnieje wiele miejsc oferujących darmową i anonimową pomoc, takich jak Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym pod numerem 800 70 22 22 czy Antydepresyjny Telefon Zaufania Fundacji ITAKA 22 484 88 01.

Źródło: Policja.pl

Wybuch gazu w Anielinie [GALERIA]

8