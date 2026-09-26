Policja zatrzymała auto do kontroli. Za kierownicą siedział 14-latek, obok jego matka

14-latek za kółkiem pojazdu

Incydent miał miejsce w czwartek, 24 września, na jednej z dróg w powiecie skierniewickim. Funkcjonariusze policji zauważyli samochód osobowy, który nie miał włączonych wymaganych świateł. Dodatkowo auto poruszało się powoli i w dość nietypowy sposób, co wzbudziło podejrzenia stróżów prawa. Pomyśleli, że osobie kierującej pojazdem mogło się coś stać i potrzebuje wsparcia.

Kiedy kierowca dostrzegł policyjny radiowóz, zatrzymał się na skraju drogi, a funkcjonariusze przystąpili do działań. Mundurowi oniemieli z wrażenia, widząc, że samochodem kieruje zaledwie 14-letni chłopak. Nastolatek miał towarzystwo w postaci 44-letniej matki siedzącej obok niego z przodu oraz 8-letniego dziecka znajdującego się na tylnej kanapie pojazdu.

Szokujące słowa matki chłopca

To, w jaki sposób matka nieletniego tłumaczyła całą sytuację, wprawiło mundurowych w osłupienie.

- Podczas rozmowy z policjantami kobieta oświadczyła, że chciała pokazać synowi, jak prowadzi się samochód. Jak wynikało z jej relacji, nie był to pierwszy raz, kiedy 14-latek kierował autem. Kobieta stwierdziła, że chłopiec kierował już wcześniej, a skoro „potrafi to robić”, pozwoliła mu ponownie usiąść za kierownicą - przekazała mł. asp. Aneta Placek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach.

- Takie tłumaczenie nie ma jednak nic wspólnego z bezpieczeństwem na drodze - dodała policjantka.

Sąd rodzinny zajmie się sprawą

Policjanci poinformowali, że skierują odpowiedni wniosek do sądu, domagając się kary dla 44-latki za to, że zezwoliła na jazdę osobie bez niezbędnych uprawnień. Według obowiązujących przepisów jest to wykroczenie zagrożone karą finansową. Z kolei sytuację młodego kierowcy przeanalizuje sąd zajmujący się sprawami rodzinnymi.

Policja przestrzega