Śmiertelne potrącenie na pasach w Spale. Szczegóły tragedii

Do dramatu doszło kilkanaście minut po godzinie 17 na ulicy Prezydenta Ignacego Mościckiego. Trasą tą przemieszczał się 55-letni mieszkaniec Łodzi kierujący samochodem marki Cupra.

„Zmierzał w kierunku pobliskiego Tomaszowa Mazowieckiego” – relacjonuje asp. szt. Aleksandra Cieślak z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zewnątrz było już ciemno, gdy w rejonie lokalnego zajazdu oraz stacji benzynowej Małgorzata Pawlik wraz z Dariuszem Polańskim wkroczyli na oświetlone i prawidłowo oznakowane przejście dla pieszych. Znajdując się już na pasach, oboje zostali uderzeni przez nadjeżdżający pojazd prowadzony przez łodzianina.

Zarzuty dla kierowcy po śmiertelnym wypadku z udziałem druhny Małgorzaty Pawlik

Pierwszej pomocy potrąconym natychmiast zaczęli udzielać świadkowie zdarzenia, a wkrótce potem akcję przejęły zespoły ratownictwa medycznego. Mimo długiej reanimacji ratownikom nie udało się ocalić życia druhny Małgorzaty, natomiast towarzyszący jej mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami nogi i połamanymi żebrami.

Badanie wykazało, że prowadzący Cuprę mężczyzna był trzeźwy w momencie zdarzenia. Śledczy zatrzymali kierowcę, a prokuratura postawiła mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień i nie przyznał się do winy, za co grozi mu teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Strażacy z województwa łódzkiego żegnają druhnę Małgorzatę Pawlik

„Odeszła od nas osoba o niezwykłym oddaniu, profesjonalizmie i wielkim sercu, która przez lata z pełnym zaangażowaniem współtworzyła społeczność strażacką i służyła drugiemu człowiekowi. Współpraca z Nią była dla nas zaszczytem, a jej nagłe odejście stanowi ogromną stratę dla całego środowiska pożarniczego województwa łódzkiego” - napisali w pożegnaniu strażacy z regionu łódzkiego.