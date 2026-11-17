Tragedia na łódzkim Widzewie. Małżeństwo nie przetrwało nawet roku

W dawnej strefie przemysłowej na łódzkim Widzewie działa dziś Sąd Rejonowy, liczne hurtownie oraz przedsiębiorstwa, a także kilka obiektów hostelowych. Właśnie w tym miejscu w 2022 roku zamieszkali Piotr S. oraz pochodząca z Ukrainy Ludmiła. Para zaledwie cztery miesiące temu zdecydowała się na ślub, jednak nie było im dane doczekać nawet pierwszej rocznicy. W sobotę, 14 listopada, z ich pokoju najpierw dobiegała głośna muzyka, a chwilę później korytarz wypełnił przeraźliwy krzyk kobiety.

Zabójstwo w Łodzi. Sąsiadka i policja ujawniają kulisy zbrodni

- Krzyczała, a właściwie się darła, że Piotr jest zimny, że nie żyje - mówi jedna z sąsiadek, pani Anna. - Zadzwoniłam natychmiast na numer alarmowy, ale nie wchodziłam do tego mieszkania. Nie wiem, co się tam wydarzyło. Nie było słychać odgłosów awantur, być może wszystko zagłuszyła ta głośna muzyka - dodaje.

Gdy pod wskazany adres dotarli funkcjonariusze policji, zastali tam już zespół ratownictwa medycznego. Na ratunek było jednak za późno i lekarzowi pozostało jedynie stwierdzenie zgonu mężczyzny.

- Denat miała ranę kłutą na klatce piersiowej - opowiada podkom. Kamila Sowińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. - Na miejscu zastano zgłaszającą, która w rozmowie z funkcjonariuszami przekazała, że przyszła do niej sąsiadka i powiedziała, że jej mąż nie żyje. Kobieta natychmiast zaalarmowała służby. Na miejscu zbrodni obecna była żona denata, która została zatrzymana do czasu wyjaśnienia sprawy. Funkcjonariusze zabezpieczyli zakrwawiony nóż - dodaje.

Zatrzymana 42-latka usłyszała już zarzut zabójstwa i decyzją sądu trafiła do aresztu na trzy miesiące. Za popełnioną zbrodnię grozi jej kara dożywotniego pozbawienia wolności.

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