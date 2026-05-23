Widzew i Piast odetchnęły w Łodzi! Mamy dużo zdjęć kibiców z decydującego meczu

Widzew Łódź - Piast Gliwice 2:1 (1:0) (11' Baena, 56' Fornalczyk - 62' Vallejo)

Widzew Łódź: Drągowski - Krajewski, Kapuadi, Wiśniewski, Kozlovsky (89' Cheng) - Shehu (81' Żyro), Alvarez (90+4' Andreou), Selahi - Baena, Fornalczyk (81' Pawłowski), Bergier (88' Zeqiri).

Piast Gliwice: Holec - Borowski (46' Leśniak), Drapiński, Rivas, Lewicki - Lokilo, Dziczek, Tomasiewicz, Jorge Felix (79' Katsantonis), Vallejo (86' Chrapek) - Barkouski.

Sędzia: Karol Arys

Decydujące starcie w 34. kolejce Ekstraklasy. Kibice wspierali piłkarzy

Mecz dostarczył kibicom dokładnie takich emocji, jakich oczekiwano po starciu tej rangi. Sympatycy miejscowej drużyny przygotowali zjawiskową oprawę nawiązującą do popularnego teleturnieju. Niewiele osób zakładało, że łodzianie będą walczyć o ligowy byt aż do samego końca. Spotkanie rozpoczęło się dla nich fantastycznie, bo krótko po pierwszym gwizdku Angel Baena wykorzystał podanie Sebastiana Bergiera i pokonał golkipera. Gliwiczanie szybko odpowiedzieli atakami, a Jason Lokilo trafił w poprzeczkę. Do przerwy wynik się nie zmienił, za to obu ekipom pomogły świetne informacje z Niecieczy, gdzie Termalica prowadziła dwiema bramkami z gdańską Lechią.

Zaraz po powrocie na murawę gdańszczanie zdobyli gola kontaktowego za sprawą Tomasa Bobceka. To trafienie wywołało sporą nerwowość, szczególnie w szeregach gości z Gliwic. Tymczasem na stadionie w Łodzi coraz lepiej radziła sobie ekipa Aleksandara Vukovicia, a na rozwój wydarzeń nie trzeba było długo czekać. Po kwadransie drugiej części gry Mariusz Fornalczyk popisał się rewelacyjnym strzałem z pola karnego, zdobywając debiutancką bramkę w nowych barwach. Nastroje przyjezdnych szybko poprawiły się dzięki kolejnym doniesieniom z Niecieczy, gdzie miejscowa Termalica wbiła rywalom trzeciego gola.

Zespół gości usilnie dążył do poprawy rezultatu. Po niemal dwudziestu minutach drugiej odsłony Hugo Vallejo świetnie odnalazł się po rzucie rożnym i zdołał pokonać bramkarza gospodarzy. Do ostatniego gwizdka wynik nie uległ już zmianie, co zawodnicy ze Śląska przyjęli z dużym spokojem. Ekipa z Gdańska ostatecznie przegrała swoje spotkanie i spadła z najwyższej klasy rozgrywkowej. Tym samym łodzianie prowadzeni przez Daniela Myśliwca oraz gliwiczanie zagwarantowali sobie bezpieczne utrzymanie w ekstraklasowej elicie na kolejny rok.

