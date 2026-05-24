Tragiczny wypadek na A1 pod Łodzią. Jedna osoba nie żyje, trzy zostały ranne

Czołowe zderzenie na autostradzie A1

Do wypadku doszło około godziny 2.25 na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Tuszyn i Łódź Południe. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, jeden z kierowców wjechał na autostradę pod prąd i zderzył się czołowo z prawidłowo jadącym audi.

– Z naszych wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na autostradę pod prąd i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym pojazdem marki audi. Sprawca wypadku zginął na miejscu. Trzy osoby z drugiego pojazdu trafiły do szpitala – przekazała PAP asp. Aneta Kotynia, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.

Na miejscu pracowali policjanci oraz prokurator Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim. Przez kilka godzin jezdnia w kierunku Gdańska pozostawała całkowicie zablokowana, a kierowcy byli kierowani na objazdy od węzła Tuszyn drogą krajową nr 12 i trasą S8.

Służby poinformowały już o zakończeniu działań i przywróceniu ruchu na trasie.