Nie żyje 7-latek, który topił się w Aquaparku Fala. Rodzice chłopca podjęli niezwykle trudną decyzję

Tragiczny finał wypadku na basenie. 7-latek nie żyje

Dramatyczne sceny rozegrały się w łódzkim kompleksie basenowym pod koniec lipca. Dziecko uczestniczyło w zajęciach w ramach półkolonii, gdzie uczyło się pływania. Zabezpieczony w sprawie monitoring ukazał przerażający przebieg wypadku. Chłopiec najpierw kilkukrotnie się wynurzał, po czym całkowicie zniknął pod wodą na około sześć minut. Dopiero przypadkowy pływak dostrzegł dziecko i ruszył mu na ratunek. Wyciągnięty na brzeg siedmiolatek po długiej reanimacji odzyskał funkcje życiowe.

Mały pacjent w stanie krytycznym został przetransportowany do łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Na oddziale intensywnej terapii specjaliści przez ponad dwa tygodnie robili wszystko, by ocalić chłopca. Mimo wysiłków zespołu medycznego doszło do nieodwracalnych zmian i orzeczono śmierć pnia mózgu.

Rodzice zmarłego 7-latka zdecydowali o pobraniu narządów

W obliczu niewyobrażalnej tragedii bliscy dziecka podjęli niezwykle trudną decyzję - wyrazili zgodę na pobranie organów. Dzięki ich szlachetnej postawie narządy tragicznie zmarłego chłopca pomogą ocalić życie innym pacjentom potrzebującym przeszczepu.

"Rodzice pacjenta zdecydowali się na pośmiertne oddanie jego organów, aby ratować życie innych ludzi. Nad akcją czuwa Poltransplant. Rodzice pacjenta proszą o uszanowanie ich spokoju i prywatności w tym bardzo trudnym dla nich czasie" - przekazał szpital.

Postępowanie łódzkiej prokuratury nabierze nowego kierunku

Śledczy z Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie od momentu zdarzenia szczegółowo badają przebieg wypadku na basenie. Dotychczasowe czynności koncentrowały się wokół zarzutu narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego kalectwa. W związku z tragicznym finałem walki o życie chłopca organ prowadzący najprawdopodobniej zmodyfikuje kwalifikację prawną na nieumyślne spowodowanie śmierci.